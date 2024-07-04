Η Ουκρανία κατέρριψε 21 από τα 22 μη επανδρωμένα αεροσκάφη Σαχίντ που χρησιμοποιήθηκαν σε ρωσική επίθεση στη διάρκεια της νύκτας, ανέφερε σήμερα η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από έξι περιφέρειες στη βόρεια και την κεντρική Ουκρανία, ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία.

Ο κυβερνήτης της βόρειας περιφέρειας Τσερνίχιβ δήλωσε πως ένα από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν εγκατάσταση στην περιφέρειά του, χωρίς να κάνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του πως πάνω από 5.000 καταναλωτές στην περιοχή παραμένουν σήμερα το πρωί χωρίς ηλεκτροδότηση.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης του Ντνιπροπετρόφσκ δήλωσε πως η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από την περιφέρειά του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

