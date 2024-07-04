Λογαριασμός
Έκλεψαν το «Εξκάλιμπερ» της Γαλλίας, που ήταν σφηνωμένο σε βράχο για 1.300 χρόνια - Βίντεο, φωτογραφίες

Το ξίφος Durandal πιστεύεται ότι άνηκε στον θρυλικό ιππότη Ρόλαντ, που πολέμησε στο πλευρό του Καρλομάγνου τον 8ο αιώνα

Ξίφος Durandal: Έκλεψαν το «Εξκάλιμπερ» της Γαλλίας

Σάλος έχει προκληθεί στη Γαλλία καθώς το ξίφος Durandal - που βρισκόταν καρφωμένο για 1.300 χρόνια σε έναν βράχο στη μεσαιωνική πόλη Ροκαμαντούρ, σε ύψος 10 μέτρων - εξαφανίστηκε μυστηριωδώς. 

Το ξίφος πιστεύεται ότι άνηκε στον ιππότη Ρόλαντ, που πολέμησε στο πλευρό του Καρλομάγνου, βασιλιά των Φράγκων τον 8ο αιώνα και πολλοί το παρομοίαζαν με το θρυλικό «Εξκάλιμπερ» του βασιλιά Αρθούρου. 

Οι μύθοι και οι θρύλοι που το συνοδεύουν λένε ότι είναι άφθαρτο.

ξιφος γαλλια εξκαλιμπερ

Το γαλλικό «Εξκάλιμπερ» ήταν βασικό αξιοθέατο όχι μόνο στην πόλη αλλά και σε ολόκληρη τη νότια Γαλλία και οι αρχές έχουν σημάνει συναγερμό για την κλοπή του. 
 

