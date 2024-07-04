Ξίφος Durandal: Έκλεψαν το «Εξκάλιμπερ» της Γαλλίας

Σάλος έχει προκληθεί στη Γαλλία καθώς το ξίφος Durandal - που βρισκόταν καρφωμένο για 1.300 χρόνια σε έναν βράχο στη μεσαιωνική πόλη Ροκαμαντούρ, σε ύψος 10 μέτρων - εξαφανίστηκε μυστηριωδώς.

Το ξίφος πιστεύεται ότι άνηκε στον ιππότη Ρόλαντ, που πολέμησε στο πλευρό του Καρλομάγνου, βασιλιά των Φράγκων τον 8ο αιώνα και πολλοί το παρομοίαζαν με το θρυλικό «Εξκάλιμπερ» του βασιλιά Αρθούρου.

Οι μύθοι και οι θρύλοι που το συνοδεύουν λένε ότι είναι άφθαρτο.

Το γαλλικό «Εξκάλιμπερ» ήταν βασικό αξιοθέατο όχι μόνο στην πόλη αλλά και σε ολόκληρη τη νότια Γαλλία και οι αρχές έχουν σημάνει συναγερμό για την κλοπή του.



