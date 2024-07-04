Η αυστραλιανή αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα πως βρήκε υπολείμματα που μπορεί να ανήκουν σε μια 12χρονη, «η οποία δέχθηκε επίθεση από ένα κροκόδειλο» την ώρα που κολυμπούσε κοντά σε απομονωμένη κοινότητα στη βόρεια Αυστραλία.

Αφού ερεύνησε το χώρο, η αστυνομία δήλωσε πως βρήκε ανθρώπινα υπολείμματα για τα οποία «πιστεύει πως ανήκουν σ' ένα παιδί 12 ετών που φέρεται να έχει εξαφανισθεί».

«Είναι μια σπαρακτική είδηση για την οικογένεια, την κοινότητα και όλους όσοι συμμετείχαν στις έρευνες», πρόσθεσε η ταγματάρχης Έρικα Γκίμπσον της αστυνομίας της Βόρειας Επικράτειας.

Η 12χρονη εξαφανίσθηκε το βράδυ της Τρίτης, αφού είχε πάει να κολυμπήσει στη λίμνη Μάνγκο Κρικ, κοντά στην Παλούμπα, μια μικρή κοινότητα περίπου 350 Αβοριγίνων που βρίσκεται περίπου επτά ώρες δρόμο νοτιοδυτικά του Ντάργουιν, της πρωτεύουσας της Βόρειας Επικράτειας στην Αυστραλία.

«Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, το παιδί δέχθηκε επίθεση από ένα κροκόδειλο», σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας της Βόρειας Επικράτειας.

Το παιδί και η οικογένειά του είχαν επισκεφθεί τη λίμνη για διακοπές και είχε αναφερθεί πως ένας μαύρος κροκόδειλος είχε θεαθεί στη γύρω περιοχή, γνωστοποίησε η αστυνομία στο ραδιοσταθμό ABC Radio.

Οι επιθέσεις κροκοδείλων είναι σπάνιες, αλλά όχι πρωτοφανείς σ' αυτή την αγροτική πολιτεία της βόρειας Αυστραλίας.

Ένας κροκόδειλος 4,5 μέτρων σκοτώθηκε το 2013 αφού κυνηγήθηκε από τους κατοίκους κοντά στην Παλούμπα. Το 2017, ένας 54χρονος άνδρας είχε πέσει επίσης θύμα μη θανατηφόρας επίθεσης στην ίδια περιοχή.

Στα μέσα Ιουνίου, ένας θαλάσσιος κροκόδειλος 3,60 μέτρων, που τρομοκρατούσε μια κοινότητα Αβοριγίνων της βόρειας Αυστραλίας επιτιθέμενος σε κατοίκους και καταβροχθίζοντας σκύλους, έγινε και ο ίδιος γεύμα σε παραδοσιακό συμπόσιο, αφού σκοτώθηκε από την αστυνομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

