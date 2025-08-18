Λογαριασμός
Ρωσικά βομβαρδιστικά Tu-95MS πέταξαν πάνω από διεθνή ύδατα στη θάλασσα Μπάρεντς

Ξένα μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για να παρακολουθήσουν την πτήση κατά τη διάρκεια της αποστολής, αναφέρεται στην ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας

Tu-95MS

Ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95MS που μπορούν να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα πραγματοποίησαν μια περιπολία ρουτίνας διάρκειας τεσσάρων ωρών πάνω από τα διεθνή ύδατα της Θάλασσας Μπάρεντς, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Ξένα μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για να παρακολουθήσουν την πτήση κατά τη διάρκεια της αποστολής, αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας. 

