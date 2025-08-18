Ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95MS που μπορούν να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα πραγματοποίησαν μια περιπολία ρουτίνας διάρκειας τεσσάρων ωρών πάνω από τα διεθνή ύδατα της Θάλασσας Μπάρεντς, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Ξένα μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για να παρακολουθήσουν την πτήση κατά τη διάρκεια της αποστολής, αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας.

Πηγή: skai.gr

