Στον Λευκό Οίκο κορυφώνονται σήμερα οι διαβουλεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, με τον Ντόναλντ Τραμπ να πιέζει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για παραχωρήσεις, τους Ευρωπαίους ηγέτες να ζητούν σαφείς αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας και τη Μόσχα, αν και απούσα, να βλέπει τις θέσεις της να αποτυπώνονται στο τραπέζι μέσω του Αμερικανού προέδρου.

Αυτό που είχε αρχικά παρουσιαστεί ως μια συνάντηση μεταξύ δύο προέδρων, του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει πλέον εξελιχθεί περισσότερο σε σύνοδο κορυφής, αναφέρει χαρακτηριστικά το BBC.

Ηγέτες από τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Φινλανδία, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ διέσχισαν τον Ατλαντικό για να συμμετάσχουν στις κρίσιμες διαβουλεύσεις για τον τερματισμό του τριετούς πολέμου με τη Ρωσία και για τους όρους μιας ειρηνευτικής συμφωνίας

Αντανακλά το υψηλό διακύβευμα και τις αυξανόμενες ευρωπαϊκές ανησυχίες πως οι ΗΠΑ κινούνται σε μια στάση λιγότερο φιλική προς την Ουκρανία.

Ο Τραμπ θέλει μια οποιαδήποτε συμφωνία

Η προεκλογική υπόσχεση του Ντόναλντ Τραμπ ήταν ότι θα έλυνε τη σύγκρουση την πρώτη μέρα της θητείας του. Έξι μήνες αργότερα, όμως, δεν διαφαίνεται κάποια πρόοδος.

Οι όροι οποιασδήποτε συμφωνίας φαίνεται να έχουν μικρότερη σημασία για τον Τραμπ σε σχέση με την ίδια τη συμφωνία, με αποτέλεσμα οι προϋποθέσεις να αλλάζουν με τον καιρό.

Από τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή, ο Τραμπ φαίνεται να εγκατέλειψε την κριτική προς τη Μόσχα και την απειλή για την επιβολή κυρώσεων, επιλέγοντας αντ’ αυτού να αυξήσει την πίεση στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το βράδυ της Κυριακής προειδοποίησε τον Ουκρανό πρόεδρο ότι πρέπει να εγκαταλείψει τις ελπίδες για ένταξη στο ΝΑΤΟ και να παραχωρήσει την Κριμαία, την οποία ο Πούτιν προσάρτησε παράνομα το 2014.

Ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα προσφέρει εγγυήσεις ασφαλείας στην Ευρώπη με στόχο την αποτροπή στο μέλλον της ρωσικής επιθετικότητας. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες παραμένουν ασαφείς.

Μέχρι τώρα, οι ΗΠΑ αντιστέκονταν στις ευρωπαϊκές απαιτήσεις να δεσμευτούν για τη μελλοντική ασφάλεια της Ουκρανίας. Όλα τα βλέμματα στρέφονται σήμερα στον Λευκό Οίκο για να φανεί αν αυτό έχει πράγματι αλλάξει.

Η Ουκρανία θέλει να αποφύγει την παραχώρηση εδαφών

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται στη δυσμενή θέση να πρέπει να κρατήσει τη γραμμή του απέναντι σε έναν Ντόναλντ Τραμπ που δείχνει ολοένα και πιο ανυπόμονος, επηρεάζεται από τον Βλαντίμιρ Πούτιν και έχει ήδη κατηγορήσει τον Ουκρανό πρόεδρο ότι «στέκεται εμπόδιο στην ειρήνη».

Ο Τραμπ πιθανότατα θα ζητήσει από τον Ζελένσκι να συμφωνήσει σε παραχώρηση εδαφών. Κάτι τέτοιο θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο για τον Ουκρανό πρόεδρο, καθώς θα σήμαινε την υποχώρηση από το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ, περιοχές για τις οποίες χιλιάδες Ουκρανοί στρατιώτες έχουν πολεμήσει και σκοτωθεί από το 2022.

Θα επέτρεπε επίσης στη Ρωσία να αποκτήσει τον έλεγχο τεράστιων εκτάσεων, τις οποίες θα μπορούσε αργότερα να χρησιμοποιήσει ως εφαλτήριο για να επιτεθεί εκ νέου.

Έτσι, ο Ζελένσκι δεν μπορεί να συναινέσει σε εδαφικές παραχωρήσεις χωρίς ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας που θα ενεργοποιούνταν σε περίπτωση νέας ρωσικής επίθεσης. Αυτές θα μπορούσαν να είχαν παρασχεθεί μέσω του ΝΑΤΟ, όμως ο Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στη Συμμαχία.

Οι λεπτομέρειες για οποιεσδήποτε εναλλακτικές εγγυήσεις πιθανότατα δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί χωρίς αυτές, όμως, θα είναι δύσκολο για τον Ζελένσκι να προχωρήσει σε δεσμεύσεις.

Η Ουκρανία ανησυχεί επίσης από το γεγονός ότι ο Τραμπ φαίνεται να έχει εγκαταλείψει την ιδέα μιας εκεχειρίας και να πιέζει πλέον για μια πλήρη ειρηνευτική συμφωνία. Αυτό θα μπορούσε να διαρκέσει εξαιρετικά πολύ, επιτρέποντας στο μεταξύ τη συνέχιση των ρωσικών επιθέσεων, των απωλειών αμάχων και των απωλειών στο μέτωπο.

Η Ευρώπη ζητά τη δέσμευση των ΗΠΑ για την ασφάλεια της Ουκρανίας

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα προσπαθήσουν να πιέσουν τον Ντόναλντ Τραμπ να αποσαφηνίσει τι θα μπορούσαν να σημαίνουν οι αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Η ασάφεια των δηλώσεων των ΗΠΑ ανησυχεί τους Ευρωπαίους, που θεωρούν ότι θα πρέπει να υπάρξει μια αξιόπιστη αμερικανική δέσμευση για την προστασία της Ουκρανίας από πιθανές μελλοντικές επιθέσεις της Ρωσίας.



Υπάρχει επίσης έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να επιμείνουν ώστε η Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία. Η ευρωπαϊκή ήπειρος έχει μακρά ιστορία αιματηρών πολέμων και οι ηγέτες θέλουν να αποφύγουν ένα σενάριο όπου τα σύνορα ενός κυρίαρχου κράτους αναδιαμορφώνονται δια της βίας.

Αυτές οι σοβαρές ανησυχίες εξηγούν την άνευ προηγουμένου απόφαση μιας τόσο μεγάλης αντιπροσωπείας ηγετών να επισκεφθούν τον Λευκό Οίκο την τελευταία στιγμή.

Την περασμένη εβδομάδα, μετά τη διαδικτυακή σύνοδος ΗΠΑ-ΕΕ πριν από τη συνάντηση της Αλάσκας ο Τραμπ σκλήρυνε την κριτική του προς τη Ρωσία, αλλά τώρα δείχνει ξανά να γέρνει προς τη Μόσχα. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα επιχειρήσουν να του καταστήσουν σαφές ότι οι ανησυχίες τους για τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια της ηπείρου παραμένουν αμετάβλητες.

Η Ρωσία θέλει περισσότερη ουκρανική γη

Δεν θα υπάρχει ρωσική εκπροσώπηση σήμερα στον Λευκό Οίκο. Αυτό, ωστόσο, ίσως να μην έχει σημασία: φαίνεται πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν άφησε αρκετά ισχυρή εντύπωση στον Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, ώστε η Μόσχα να είναι βέβαιη ότι η δική της οπτική θα εκπροσωπηθεί επαρκώς.

Ο Τραμπ έχει ήδη δηλώσει ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, δέσμευση που η Ρωσία θέλει να επαναληφθεί και να επικυρωθεί. Επιπλέον, η Μόσχα επιδιώκει τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς, κάτι που θα σήμαινε ότι το Κίεβο θα πρέπει να εγκαταλείψει τα εδάφη που εξακολουθεί να κατέχει στο Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ.

Ίσως όμως το πιο σημαντικό είναι ότι η Ρωσία έχει καταφέρει να εμφυσήσει στον Τραμπ την ιδέα ότι πλέον εναπόκειται στον Ζελένσκι να συνάψει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν μπορεί να συναινέσει ευθέως σε παραχώρηση εδαφών. Για τη Μόσχα, μια «νίκη» θα ήταν αυτή η τριβή να οδηγήσει τον Τραμπ στο να αποχωρήσει οριστικά από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αφήνοντας την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους.



