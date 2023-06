Ουκρανία: Τρεις άμαχοι νεκροί από ρωσική επίθεση με drones στην Οδησσό, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό

Τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στην Οδησσό, στη Μαύρη Θάλασσα, νωρίς το πρωί, όταν συντρίμμια από drone κατέπεσαν σε πολυκατοικία με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά, ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός.

Η αντιαεροπορική άμυνα στην περιοχή της Οδησσού κατέρριψε οκτώ drones «Shahed» και δύο πυραύλους στην πιο πρόσφατη σειράς νυχτερινών αεροπορικών επιθέσεων σε ουκρανικές πόλεις, δήλωσε εκπρόσωπος της νότιας στρατιωτικής διοίκησης.

