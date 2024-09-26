Μπάιντεν: Νέα στρατιωτική βοήθεια 8 δισ. δολαρίων προς την Ουκρανία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε σήμερα μια "αύξηση" της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία ύψους 8 δισ. δολαρίων και νέα πυρομαχικά μακρού βεληνεκούς, πριν από μια συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

«Σήμερα ανακοινώνω αύξηση της βοήθειας για την ασφάλεια της Ουκρανίας και μια σειρά επιπρόσθετων ενεργειών για να βοηθήσουμε την Ουκρανία να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο Μπάιντεν.

Από τα 8 δισ. δολάρια βοήθειας που υποσχέθηκε ο Τζο Μπάιντεν, 5,5 δισ. αναμένεται να αποδεσμευθούν πριν από τη λήξη του αμερικανικού δημοσιονομικού έτους τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου.

Τα υπόλοιπα 2,4 δισ. δολάρια της στρατιωτικής βοήθειας, που θα δοθούν μέσω της "Πρωτοβουλίας Βοήθειας για την Ασφάλεια της Ουκρανίας" (USAI) δεν θα αποδεσμευθούν αμέσως, καθώς τα πυρομαχικά θα πρέπει να αγοραστούν και όχι να αφαιρεθούν από τα αμερικανικά αποθέματα.

Ο Μπάιντεν ανακοίνωσε επίσης πως η Ουάσινγκτον θα παραδώσει στην Ουκρανία πυρομαχικά μακρού βεληνεκούς JSOW (Joint Standoff Weapon), «προκειμένου να ενισχύσει την ικανότητα βολής μακρού βεληνεκούς της Ουκρανίας».

Ωστόσο η δήλωσή του δεν αναφέρεται στην εξουσιοδότηση που ήλπιζε να λάβει το Κίεβο προκειμένου να εκτοξεύει προς τη Ρωσία αμερικανικής κατασκευής πυραύλους μακρού βεληνεκούς.

Η Ρωσία έχει απευθύνει σθεναρή προειδοποίηση κατά ενός τέτοιου μέτρου.

Ο Μπάιντεν ανακοίνωσε επίσης ότι θα διοργανώσει μια σύνοδο υψηλού επιπέδου των συμμάχων της Ουκρανίας στη Γερμανία τον Οκτώβριο "προκειμένου να συντονίσουμε τις προσπάθειες περισσότερων από 50 χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία στην άμυνά της εναντίον της ρωσικής επιθετικότητας".

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε από την πλευρά του αυτή τη νέα βοήθεια η οποία, είπε, θα ευνοήσει τη "νίκη" της χώρας του στον πόλεμο απέναντι στη Ρωσία.

«Θα χρησιμοποιήσουμε αυτήν τη βοήθεια με τον πιο αποδοτικό και διαφανή τρόπο προκειμένου να επιτύχουμε τον κοινό πρωταρχικό στόχο μας: τη νίκη της Ουκρανίας, μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», δήλωσε στο Telegram ο Ζελένσκι, ο οποίος βρίσκεται για μια επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους αναμένεται να γίνει δεκτός στη διάρκεια της ημέρα από τον Τζο Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

