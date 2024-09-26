Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών συζήτησε σήμερα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη με τον Κινέζο ομόλογό του τρόπους για να επιτευχθεί μια βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα το Κίεβο.

Ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας Ουάνγκ Γι, ο οποίος είχε επίσης συναντηθεί νωρίτερα με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε αυτήν την εβδομάδα ότι μόνον δια της διπλωματικής οδού μπορεί να δοθεί μια λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο Ουάνγκ Γι συναντήθηκε με τον νέο υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σίμπιχα, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα αυτόν τον μήνα, όπως και με τον Αντρίι Γέρμακ, τον προσωπάρχη του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με τον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών.

Κατά τη συνάντησή τους με τον Ουάνγκ, οι δύο Ουκρανοί αξιωματούχοι «αντήλλαξαν απόψεις επί των αρχών εγκαθίδρυσης μιας συνολικής, δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης για την Ουκρανία στη βάση της Χάρτας του ΟΗΕ», διευκρίνισε ο Σίμπιχα, οι δηλώσεις του οποίου αναρτήθηκαν στον λογαριασμό του υπουργείου του στο Telegram.

Οι Σίμπιχα και Γέρμακ «ευχαρίστησαν την Κίνα για την υποστήριξή της στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η συνάντησή τους «επικεντρώθηκε» επίσης «στα προσεχή βήματα της ανάπτυξης των διμερών και εμπορικών σχέσεων», πάντα σύμφωνα με το Κίεβο.

Ο Ουάνγκ Γι είχε συζητήσει νωρίτερα χθες Τετάρτη στη Νέα Υόρκη για τον πόλεμο στην Ουκρανία με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ.

Οι δύο υπουργοί «αντήλλαξαν τις απόψεις τους επί ζητημάτων όπως η κρίση στην Ουκρανία», ανέφερε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα.

Σε 75 χρόνια, οι σινορωσικές σχέσεις «έχουν γνωρίσει τα πάνω τους και τα κάτω τους», αλλά «το πιο σημαντικό δίδαγμα είναι ότι όσο τηρούμε τις αρχές διαρκούς καλής γειτονίας», οι διμερείς δεσμοί «θα συνεχίσουν να προοδεύουν αδιάκοπα».

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τη συνάντηση αυτή «εποικοδομητική» καθώς εστίασε στις «προοπτικές ρύθμισης της κρίσης στην Ουκρανία».

Η Κίνα, η οποία ζητεί ειρηνευτικές συνομιλίες, έχει δεσμευτεί να μην παραδίδει όπλα στη Ρωσία και ζητεί τον σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας όλων των χωρών, περιλαμβανομένης της Ουκρανίας όπως επιτρέπεται να εννοηθεί.

Ωστόσο, δεν έχει καταδικάσει ποτέ τη Μόσχα για την εισβολή της στην Ουκρανία και έχει ενισχύσει την σχέση της με τη Ρωσία μετά το ξέσπασμα του πολέμου, προσφέροντάς της ιδίως πολύτιμη οικονομική υποστήριξη έναντι των δυτικών κυρώσεων.

