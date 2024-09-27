Κατά καιρούς ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προωθήσει διάφορα προϊόντα με το όνομά του μέσα από την πλατφόρμα του, Truth Social.

Το τελευταίο λανσάρισμα είναι ρολόγια χειρός, από 499 δολάρια το ένα. Μάλιστα, η σειρά Trump Watches περιλαμβάνει και ένα χρυσό ρολόι με διαμάντια αξίας 100.000 δολαρίων.

Ο ίδιος ο Τραμπ εμφανίζεται σε βίντεο, ως άλλος τηλε-έμπορος, να προωθεί τα ρολόγια του, τα οποία διατίθενται σε διάφορα χρώματα και κυκλοφορούν σε περιορισμένο αριθμό – μόνον 147 κομμάτια.

Μάλιστα, όπως λέει, τα ρολόγια συνοδεύονται από ένα σημείωμα με ιδιόχειρη υπογραφή, ενώ είναι ένα πολύ καλό δώρο για τις γιορτές.

Δείτε ΕΔΩ το βίντεο.

Αφότου ξεκίνησε την προεκλογική εκστρατεία του, ο πάνω από όλα επιχειρηματίας Τραμπ, είχε ενισχύσει τα ταμεία του με εκατομμύρια δολάρια, πουλώντας εμπορικά προϊόντα με το όνομα του.

Προ ημερών ο Τραμπ λάνσαρε ακόμα αναμνηστικά ασημένια νομίσματα για την ενίσχυση της καμπάνιας του ενώ είχαν προηγηθεί αθλητικά παπούτσια και αντίτυπα της Βίβλου «εγκεκριμένα από τον ίδιο», με τίτλο "God Bless the USA Bible".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.