ΗΠΑ: Ακόμη δυο εκτελέσεις θανατοποινιτών, η μια με εισπνοή αζώτου

Δυο καταδικασθέντες σε θάνατο εκτελέστηκαν χθες Πέμπτη στις ΗΠΑ, ο πρώτος στην Οκλαχόμα με θανατηφόρο ένεση και ο δεύτερος στην Αλαμπάμα με ασφυξία εξαιτίας εισπνοής αζώτου, μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για μόλις δεύτερη φορά σε παγκόσμια κλίμακα.

Με αυτές αυξήθηκε σε 18 ο αριθμός των εκτελέσεων που έχουν γίνει στη χώρα φέτος, πέντε εκ των οποίων τις τελευταίες ημέρες, σε χρονικό διάστημα μικρότερο της μιας εβδομάδας.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες έξι (Αριζόνα, Καλιφόρνια, Οχάιο, Όρεγκον, Πενσιλβάνια και Τενεσί) εφαρμόζεται μορατόριουμ στην επιβολή της, με αποφάσεις των κυβερνητών τους.

Με άζωτο η εκτέλεση του Αλαν Μίλερ - Είχε αποτύχει η ένεση

Ο Άλαν Μίλερ, καταδικασμένος σε θάνατο στην Αλαμπάμα για τον φόνο το 1999 τριών συναδέλφων του, των Λι Χόλντμπρουκς, Σκοτ Γιάνσι και Τέρι Λι Τζάρβις, θανατώθηκε στη φυλακή Άτμορ, με πρόκληση ασφυξίας εξαιτίας εισπνοής αζώτου. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 18:36, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών στην Αλαμπάμα.

Alan Miller becomes the second inmate executed by nitrogen hypoxia in the US https://t.co/Bb5oHXnuYt pic.twitter.com/ggTTERmUM9 — The Independent (@Independent) September 27, 2024

Προηγούμενη προσπάθεια εκτέλεσης του Μίλερ με τη χρήση θανατηφόρου ενέσιμου διαλύματος, τον Σεπτέμβριο του 2022, είχε ακυρωθεί in extremis, διότι υπήρξε δυσκολία στο να γίνει η ενδοφλέβια έγχυση του, εντός του χρονικού ορίου που προβλέπει ο νόμος.

Η μέθοδος εκτέλεσης με άζωτο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο στην Αλαμπάμα τον Ιανουάριο, στην περίπτωση του Κένεθ Γιουτζίν Σμιθ. Ο ΟΗΕ την καταδικάσε, καθώς τη θεωρεί μορφή «βασανιστηρίου».

«Κύριε κυβερνήτη, μη με σκοτώσετε χωρίς λόγο»

Ο Εμάνουελ Λίτλτζον, 52 ετών, εκτελέστηκε με θανατηφόρα ένεση στην Οκλαχόμα, μετά την καταδίκη του για τον φόνο του Κένεθ Μιρς κατά τη διάρκεια ληστείας μικρού σούπερ μάρκετ το 1992.

Ο Λίτλτζον επέμενε από την αρχή να αρνείται πως τα πυρά που σκότωσαν στο θύμα ήταν δικά του.

Emmanuel Littlejohn, 52, received a lethal injection at the Oklahoma State Penitentiary and was declared dead at 10:17 a.m. pic.twitter.com/nd5HvBZixd — K9 News (@SausageAnchor) September 27, 2024

«Κύριε κυβερνήτη, μη με σκοτώσετε χωρίς λόγο», εκλιπαρούσε ο θανατοποινίτης στην τελευταία συνέντευξη που παραχώρησε και μεταδόθηκε προχθές Τετάρτη από τη δημόσια ραδιοφωνία NPR.

«Αποδόθηκε δικαιοσύνη για τον φόνο του Κένι Μιρς», σχολίασε σε ανακοίνωσή του ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας Τζέντνερ Ντράμοντ, συμπληρώνοντας πως η οικογένεια του θύματος «περίμενε 32 ατελείωτα χρόνια».

Ο Εμάνουελ Λίτλτζον και συνεργός του στη ληστεία, ο Γκλεν Μπέθανι, αλληλοκατηγορούνταν για τον φόνο.Και οι δύο καταδικάστηκαν για την υπόθεση, αλλά στον συνεργό επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς καμιά πιθανότητα αποφυλάκισης υφ’ όρον, ενώ στον φερόμενο ως δράστη του φόνου η εσχάτη των ποινών.

