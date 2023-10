Ουκρανία: Το Κίεβο ανακοίνωσε την κατάρριψη 16 από 30 ρωσικά drones -- Με 4 ουκρανικά απάντησε η Ρωσία Κόσμος 10:47, 01.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

5

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ζημιές στις πολιτικές υποδομές και αποθήκες στις περιφέρειες Μικολάιφ και Ντνιπροπετρόφσκ