Ουκρανία: Το Κίεβο ανησυχεί βαθιά για τη μεταφορά ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων στη Ρωσία

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα Σάββατο ότι ανησυχεί βαθιά για τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες πιθανόν να επίκειται η μεταφορά ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων στη Ρωσία.

Σε ανακοίνωσή του που εστάλη στους δημοσιογράφους το υπουργείο σημειώνει ότι η αυξανόμενη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ της Τεχεράνης και της Μόσχας είναι απειλή για την Ουκρανία, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Ζήτησε εξάλλου από τη διεθνή κοινότητα να εντείνει την πίεση στο Ιράν και τη Ρωσία.

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN και η εφημερίδα Wall Street Journal μετέδωσαν χθες Παρασκευή ότι το Ιράν έχει μεταφέρει μικρού βεληνεκούς βαλλιστικούς πυραύλους στη Ρωσία, επικαλούμενα μη κατονομαζόμενες πηγές.

Τον Αύγουστο το Reuters είχε μεταδώσει ότι η Ρωσία ανέμενε την επικείμενη παράδοση εκατοντάδων μικρού βεληνεκούς βαλλιστικών πυραύλων Fath-360 από το Ιράν. Παράλληλα δεκάδες Ρώσοι στρατιωτικοί εκπαιδεύονταν στο Ιράν στη χρήση όπλων κατευθυνόμενων από δορυφόρους για ενδεχόμενη χρήση τους στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Χθες και οι ΗΠΑ, σύμμαχος κλειδί της Ουκρανίας, εξέφρασαν την ανησυχία τους για την ενδεχόμενη μεταφορά ιρανικών πυραύλων στη Ρωσία.

«Οποιαδήποτε μεταφορά ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων στη Ρωσία θα αποτελέσει δραματική κλιμάκωση στη στήριξη του Ιράν προς τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας», δήλωσε ο Σον Σάβετ εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Λευκού Οίκου.

Πηγή: skai.gr

