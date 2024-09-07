Δώδεκα από τα δεκαπέντε κράτη μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καταδίκασαν χθες τη συνέχιση της «καταπίεσης» των γυναικών στο Αφγανιστάν, εκφράζοντας ανησυχία για τον νέο νόμο των Ταλιμπάν «περί ηθών».

Ο νέος νόμος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν για την «προώθηση της αρετής και την πρόληψη της ανηθικότητας» - ένα κείμενο των 87 σελίδων και των 35 άρθρων - τέθηκε σε ισχύ στις 31 Ιουλίου και ρυθμίζει με απαγορεύσεις και υποχρεώσεις πολλές πλευρές της ζωής των Αφγανών σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο, τη σαρία.

Η πιο σκληροπυρηνική διάταξη αφορά τη φωνή των γυναικών (οι οποίες είχαν ήδη αποκλεισθεί από το εκπαιδευτικό σύστημα πέραν του Δημοτικού σχολείου), η οποία δεν πρέπει να ακούγεται σε δημόσιους χώρους, εκτός σπιτιού.

Επίσης, ορίζει πως οι γυναίκες υποχρεούνται να καλύπτουν το σώμα τους από την κορυφή μέχρι τα νύχια αν πρέπει να βγουν από το σπίτι, κάτι που επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις «ανάγκης».

Αλγερία, Κίνα και Ρωσία δεν υπέγραψαν το κείμενο

Με κοινή διακήρυξή τους, η Βρετανία, η Γαλλία, η Γουιάνα, η Ελβετία, οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, ο Ισημερινός, η Μάλτα, η Μοζαμβίκη, η Νότια Κορέα, η Σιέρα Λεόνε και η Σλοβενία - δεν προσυπέγραψαν το κείμενο η Αλγερία, η Κίνα και η Ρωσία - εξέφρασαν τη «βαθιά ανησυχία τους για τον λεγόμενο "νόμο περί ηθών" ο οποίος ανακοινώθηκε από τους Ταλιμπάν».

Η πλειοψηφία του ΣΑ του ΟΗΕ κρίνει ότι ο νόμος υπονομεύει την προοπτική του Αφγανιστάν να «επανενταχθεί» στη διεθνή κοινότητα.

«Θα θέλαμε να επιμείνουμε στο γεγονός ότι οι ενέργειες αυτού του είδους από πλευράς των Ταλιμπάν απλούστατα υπονομεύουν τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας να διεξαγάγει διάλογο μαζί τους (...) ώστε να επικρατήσει η ειρήνη εντός Αφγανιστάν και με τους γείτονές του» και η χώρα «να επανενταχθεί στους κόλπους της διεθνούς κοινότητας», αναφέρει το κείμενο που ανέγνωσε στον Τύπο ο ιάπωνας πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη, ο Γιαμαζάκι Καζουγιούκι.

«Καταδικάζουμε με τον πλέον σθεναρό τρόπο τη συνέχιση από τους Ταλιμπάν των συστηματικών διακρίσεων βάσει του φύλου και την καταπίεση των γυναικών και των κοριτσιών» στη χώρα, προσθέτει το κείμενο.

Οι δώδεκα χώρες παρότρυναν τη de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν να «ακυρώσει το ταχύτερο όλες τις πολιτικές και τις πρακτικές» που περιστέλλουν τα δικαιώματα των γυναικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.