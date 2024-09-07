Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν σήμερα στους δρόμους στη Γαλλία για να διαμαρτυρηθούν για την απόφαση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να διορίσει τον κεντροδεξιό Μισέλ Μπαρνιέ πρωθυπουργό, με τα αριστερά κόμματα να τον κατηγορούν ότι υφάρπαξε τις εκλογές.

Ο Μακρόν διόρισε την Πέμπτη τον 73χρονο Μπαρνιέ, έναν συντηρητικό και πρώην διαπραγματευτή της ΕΕ στο Brexit, πρωθυπουργό έπειτα από δύο μήνες που αναζητούσε το κατάλληλο πρόσωπο για τη θέση αυτή έπειτα από τις εκλογές του Ιουλίου, από τις οποίες προέκυψε μια κατακερματισμένη βουλή, στην οποία κανένα κόμμα δεν διαθέτει ξεκάθαρη πλειοψηφία.

Στην πρώτη του συνέντευξη μετά τον διορισμό του χθες Παρασκευή ο Μπαρνιέ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του, που δεν διαθέτει πλειοψηφία, θα περιλαμβάνει συντηρητικά στελέχη και μέλη από το κεντρώο κόμμα του Μακρόν, ενώ εξέφρασε την ελπίδα να μετάσχουν σε αυτή και στελέχη της αριστεράς.

Ο Μπαρνιέ είναι αντιμέτωπος με την πρόκληση να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις και να καταρτίσει τον προϋπολογισμό του 2025, καθώς η Γαλλία δέχεται πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μειώσει το έλλειμμά της.

URGENT - France: Tensions rise in Nantes as police deploy against peaceful protesters at the final rally point of today's demonstration against President Macron's appointment of ultra-conservative Barnier as PM, deemed a 'coup d'état' by many.



#France #Nantes #Protest pic.twitter.com/sfTDjvduS7 — Facts Prime (@factsprime35) September 7, 2024

Η αριστερά, με πρώτο το κόμμα Ανυπότακτη Γαλλία, κατηγόρησε τον Γάλλο πρόεδρο ότι απαρνείται τη δημοκρατία και ότι υφαρπάζει τις εκλογές, αφού ο Μακρόν αρνήθηκε να επιλέξει για τη θέση του πρωθυπουργού την υποψήφια του Νέου Λαϊκού Μετώπου, του αριστερού συνασπισμού που ήρθε πρώτος σε ψήφους στις εκλογές.

Η εταιρεία δημοσκοπήσεων Elabe δημοσίευσε χθες έρευνα, σύμφωνα με την οποία το 74% των Γάλλων θεωρεί ότι ο Μακρόν αγνόησε το αποτέλεσμα των εκλογών, ενώ το 55% εκτίμησε ότι τις υφάρπαξε.

Αντιδρώντας στον διορισμό του Μπαρνιέ, το κεντροδεξιό κόμμα του οποίου Les Republicains είναι πέμπτο σε δύναμη στο κοινοβούλιο με λιγότερους από 50 βουλευτές, τα αριστερά κόμματα, συνδικάτα και φοιτητικές ενώσεις είχαν καλέσει σήμερα σε διαδηλώσεις, ενώ σχεδιάζουν και νέες κινητοποιήσεις, με ενδεχόμενη κήρυξη απεργίας την 1η Οκτωβρίου.

Η Ανυπότακτη Γαλλία ανακοίνωσε ότι 130 διαδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη Γαλλία.

Στο μεταξύ ο Μπαρνιέ συνεχίζει σήμερα τις διαβουλεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης, ένα δύσκολο έργο καθώς είναι αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο να μη λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από το κοινοβούλιο, την ώρα μάλιστα που το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2025 πρέπει να συζητηθεί στις αρχές Οκτωβρίου.

Το Νέο Λαϊκό Μέτωπο και ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός διαθέτουν μαζί πλειοψηφία στη βουλή και θα μπορούσαν να τον αναγκάσουν να αποχωρήσει από την πρωθυπουργία, αν ενώσουν τις δυνάμεις τους σε ενδεχόμενη πρόταση μομφής.

Ο Εθνικός Συναγερμός ενέκρινε σιωπηλά τον διορισμό Μπαρνιέ, θέτοντας ωστόσο όρους για να του δώσει ψήφο εμπιστοσύνης, με το κόμμα να αποκτά καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις.

«Είναι πρωθυπουργός υπό εποπτεία», δήλωσε ο επικεφαλής του Ζορντάν Μπαρντελά στον σταθμό BFM σήμερα. «Τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς εμάς», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.