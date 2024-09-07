Τρεις νεκροί από τον βομβαρδισμό στην ανατολική Ουκρανία- Η Ρωσία κατέλαβε το Καλίνοβε

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν από τον βομβαρδισμό από τις ρωσικές δυνάμεις της πόλης Κοστιαντινίφκα, στην ανατολική Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Βαντίμ Φιλάσκιν κυβερνήτης της επαρχίας Ντονέτσκ.

Τρεις άνδρες ηλικίας 24 με 69 ετών σκοτώθηκαν και ένα πολυώροφο κτίριο στο οποίο στεγάζονται διοικητικές υπηρεσίες και ένα κατάστημα υπέστη ζημιές, επεσήμανε ο Φιλάσκιν σε ανάρτησή του στο Telegram.

Τρεις άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά και έλαβαν ιατρική φροντίδα, πρόσθεσε.

Πολλοί από τους περίπου 70.000 κατοίκους της Κοστιαντινίφκα έχουν εγκαταλείψει την πόλη καθώς το μέτωπο του πολέμου την έχει πλησιάσει. Η πόλη έχει πληγεί επανειλημμένα από πυραύλους, βόμβες και το ρωσικό πυροβολικό.

Τον Αύγουστο οι αρχές είχαν ανακοινώσει την αναγκαστική απομάκρυνση των οικογενειών με παιδιά λόγω του κινδύνου από τη ρωσική προέλαση.

Στο μεταξύ το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του κατέλαβαν το Καλίνοβε, ένα χωριό στην επαρχία Ντονέτσκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

