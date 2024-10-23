Ουκρανία: Tα μέλη της BRICS δεν έχουν ενιαία θέση για τον πόλεμο

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι η διακήρυξη της συνόδου κορυφής της ομάδας BRICS έδειξε ότι ο οργανισμός δεν έχει ενιαία θέση για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Οι προσπάθειες της Μόσχας να επιβάλει την ιδέα της υποτιθέμενης εναλλακτικής θέσης του λεγόμενου Παγκόσμιου Νότου σχετικά με την επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας απέτυχαν και πάλι», αναφέρει το υπουργείο στην ανακοίνωση του.

«Η διακήρυξη έδειξε ότι η ομάδα BRICS ως ένωση δεν έχει μια κοινή θέση για την επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

