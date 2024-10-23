Οι προεδρικές εκλογές στη Λευκορωσία, χώρα την οποία κυβερνά από το 1994 ο Αλεξάντρ Λουκασένκο, ένας από τους κυριότερους συμμάχους της Ρωσίας, θα διεξαχθούν στις 26 Ιανουαρίου 2025, ανακοίνωσε η Εκλογική Επιτροπή.

«Η εκλογή του προέδρου της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας θα γίνει στις 26 Ιανουαρίου 2025» ανέφερε η Επιτροπή σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Telegram.

Ο 70χρονος Λουκασένκο επιβεβαίωσε αμέσως ότι θα διεκδικήσει μια έβδομη συνεχόμενη θητεία. «Θα πάω στις εκλογές, η ημερομηνία είναι καλή», είπε σε μια Ρωσίδα δημοσιογράφο.

Η επικεφαλής της εξόριστης αντιπολίτευσης Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια αντέδρασε μέσω της πλατφόρμας Χ σχολιάζοντας ότι πρόκειται για «εικονικές» εκλογές, «χωρίς πραγματική εκλογική διαδικασία», που «διεξάγονται σε κλίμα τρόμου».

«Δεν θα επιτραπεί να υπάρξει κανένας εναλλακτικός υποψήφιος, ούτε παρατηρητές. Καλούμε τους Λευκορώσους και τη διεθνή κοινότητα να απορρίψουν αυτήν τη φάρσα», πρόσθεσε.

Στις προηγούμενες εκλογές, το 2020, τις οποίες η αντιπολίτευση κατήγγειλε για νοθεία, οδήγησαν σε άνευ προηγουμένου κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας εναντίον του Λουκασένκο. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους του Μινσκ και άλλων πόλεων αλλά το κίνημα αυτό κατεστάλη βίαια από τις αρχές. Έκτοτε, η ανελέητη καταστολή συνεχίζεται και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έφυγαν στο εξωτερικό, κυρίως στη γειτονική Πολωνία.

Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Βιάσνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 1.300 άνθρωποι «κρατούνται αδίκως» στη Λευκορωσία επειδή εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο καθεστώς ή για άλλους πολιτικούς λόγους. Η Μαρία Κολεσνίκοβα, ηγετικό στέλεχος της κινητοποίησης του 2020, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 11 ετών και αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας μέσα στη φυλακή. Οι οικείοι της δεν έχουν κανένα νέο της από τον Φεβρουάριο του 2023.

Η Τιχανόφσκαγια έφυγε στο εξωτερικό. Δηλώνει ότι δεν έχει καμία πληροφορία για τον σύζυγό της, τον Σεργκέι Τιχανόφσκι, πολιτικό αντίπαλο του Λουκασένκο, ο οποίος επίσης είναι φυλακισμένος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

