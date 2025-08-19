Απάντηση στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που επικαλείται το Σύνταγμα ώστε να μην παραχωρήσει ουκρανικά εδάφη, έδωσε την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ.

Αν ο Ζελένσκι «νοιάζεται» για το Σύνταγμα της Ουκρανίας, τότε είναι απαραίτητο να ξεκινήσει με τα πρώτα άρθρα, τα οποία εγγυώνται τα δικαιώματα του ρωσόφωνου πληθυσμού, σημείωσε ο Λαβρόφ στον απόηχο της συνάντησης του Λευκού Οίκου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επικρίνει δημοσίως τον Ζελένσκι για το ότι επικαλείται το Σύνταγμα ώστε να μην παραχωρήσει εδάφη.

Η Ρωσική Ομοσπονδία δεν είχε ποτέ ως στόχο να αποκτήσει την Κριμαία, το Ντονμπάς ή τη «Νοβορωσία», το κύριο καθήκον ήταν να προστατεύσει τον ρωσικό λαό, ισχυρίστηκε δε ο Λαβρόφ σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό κανάλι Russia-24.

Η Ρωσική Ομοσπονδία δεν απορρίπτει κάποιο φορμάτ (συζητήσεων) για την Ουκρανία: ούτε διμερές ούτε τριμερές, τόνισε ο Ρώσος ΥΠΕΞ. Ανέφερε ότι οποιαδήποτε συνάντηση για την Ουκρανία στην οποία θα συμμετέχουν εθνικοί ηγέτες πρέπει να προετοιμαστεί διεξοδικά.



«Ο (Ρώσος) πρόεδρος το έχει επαναλάβει αυτό πολλές φορές», δήλωσε ο Λαβρόφ. «Το βασικό σημείο είναι ότι αυτά τα φορμάτ δεν επιδιώκονται για χάρη της κάλυψης των μέσων ενημέρωσης ή των βραδινών εκπομπών».

Τι προβλέπει το Σύνταγμα της Ουκρανίας

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ουκρανίας, οποιαδήποτε αλλαγή στην επικράτεια μπορεί να εγκριθεί μόνο μέσω δημοψηφίσματος. «Τα ζητήματα αλλαγής της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας επιλύονται αποκλειστικά με δημοψήφισμα», αναφέρει το Άρθρο 73. Το ερώτημα μπορεί να τεθεί σε ψηφοφορία είτε με πρωτοβουλία της πολιτικής ηγεσίας είτε από τους ίδιους τους πολίτες, εφόσον συγκεντρωθούν τρία εκατομμύρια υπογραφές εγγεγραμμένων ψηφοφόρων από τα δύο τρίτα των περιφερειών της χώρας.

Η θέση της ουκρανικής κυβέρνησης

Η Ουκρανία, όπως και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της, απορρίπτει κατηγορηματικά την ιδέα της νομικής αναγνώρισης οποιουδήποτε τμήματος της επικράτειάς της ως ρωσικού. Ωστόσο, έχει σιωπηρά παραδεχτεί ότι πιθανότατα θα χρειαστεί να αποδεχθεί κάποιες de facto απώλειες εδάφους.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι έχει ξεκαθαρίσει ότι οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου πρέπει να ξεκινήσουν από τη σημερινή γραμμή του μετώπου και δεν μπορούν να έχουν ως προϋπόθεση την απόσυρση ουκρανικών στρατευμάτων από κυρίαρχα εδάφη που η Ρωσία δεν ελέγχει. Ο κίνδυνος στην ουκρανικής άμυνα άλλωστε είναι σημαντικός.

Τόνισε ακόμη ότι δεν έχει εντολή να παραχωρήσει ουκρανικό έδαφος, υπογραμμίζοντας πως τμήματα κρατικής γης δεν μπορούν να ανταλλάσσονται «σαν να ήταν ιδιωτική του περιουσία».

Επιπλέον, προειδοποίησε ότι αν η Ουκρανία αποσύρει στρατεύματα από την ισχυρά οχυρωμένη ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ, θα ανοίξει ο δρόμος για νέες ρωσικές προελάσεις βαθύτερα σε πιο αδύναμα αμυνόμενα ουκρανικά εδάφη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.