Ουκρανία: Ποια μορφή θα μπορούσαν να λάβουν οι εγγυήσεις ασφάλειας των ΗΠΑ

Στην καρδιά οποιασδήποτε μελλοντικής μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας θα βρίσκονται κάποιου είδους εγγυήσεις ασφαλείας, με στόχο να αποτραπεί η Ρωσία από το να επιτεθεί ξανά στην Ουκρανία, τονίζει σε ανάλυσή του το BBC.

Μέχρι τώρα, οι ΗΠΑ ήταν απρόθυμες να αναλάβουν οποιαδήποτε δέσμευση προς αυτή την κατεύθυνση, αφήνοντας το ζήτημα στη Βρετανία και τη Γαλλία με τον λεγόμενο «Συνασπισμό των Προθύμων» τους. Αλλά μετά από τις συνομιλίες της Δευτέρας στον Λευκό Οίκο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αυτές οι εγγυήσεις ασφάλειας θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν από τα ευρωπαϊκά έθνη σε «συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες», αναφέρει ο αναλυτής του βρετανικού δικτύου Φρανκ Γκάρντνερ. Το θέμα των εγγυήσεων παραμένει προσώρας θολό.

Ποια μορφή θα μπορούσαν λοιπόν να λάβουν; Υπάρχουν χονδρικά 4 σενάρια:

«Αρβύλες στο έδαφος»: Δηλαδή χερσαία στρατεύματα. Αυτό θεωρείται το λιγότερο πιθανό σενάριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί αυτόν τον πόλεμο ως ευρωπαϊκό πρόβλημα. Το να διαθέσει χερσαία στρατεύματα, ακόμη και σε ειρηνευτικό ρόλο, σε μια σύγκρουση που αντιπαθεί βαθιά θα σήμαινε μια σημαντική αλλαγή στάσης.

Αεροπορικές και θαλάσσιες περιπολίες: Αυτό είναι πιο πιθανό σενάριο. Οι ΗΠΑ έχουν ήδη πραγματοποιήσει πτήσεις επιτήρησης για την παρακολούθηση της πορείας του πολέμου. Υπάρχει όμως τεράστια διαφορά μεταξύ μιας πτήσης αναγνώρισης ή μιας θαλάσσιας περιπολίας χωρίς αντιπαράθεση και μιας ένοπλης σύγκρουσης με μια πυρηνική δύναμη όπως η Ρωσία.

Πληροφορίες: Οι αμερικανικές δορυφορικές και εναέριες πληροφορίες έχουν αποδειχθεί ζωτικής σημασίας για να βοηθήσουν την Ουκρανία να αναχαιτίσει την προέλαση των ρωσικών δυνάμεων. Σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας που θα συμφωνηθεί από όλες τις πλευρές, αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο οι ΗΠΑ πιθανότατα θα είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν.

Επιμελητεία: Όποια μορφή κι αν λάβει τελικά η «δύναμη διεβεβαίωσης» στην Ουκρανία υπό την ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου/Γαλλίας σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας, τότε θα χρειαστεί μεγάλη υποστήριξη από πλευράς logistics - και αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο η Ουάσινγκτον πιθανότατα θα χαρεί να βοηθήσει.

