Ουκρανία: Στους 31 οι τραυματίες από την επίθεση σε νοσοκομείο στο Ντνίπρο, ανάμεσά τους δύο παιδιά - «Η Ρωσία στοχεύει σε αμάχους»

Ο αριθμός των ανθρώπων που τραυματίστηκαν από τη ρωσική επίθεση την επίθεση την Παρασκευή σε νοσοκομείο στην πόλη Ντνίπρο αυξήθηκε σε 31, μεταξύ των οποίων οκτώ γιατροί και δύο παιδιά, σύμφωνα με τον επικεφαλής του περιφερειακού συμβουλίου της Ντνίπρο, Μικόλα Λουκασούκ. Επόσης, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Από τους τραυματίες, 16 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία και οι άλλοι λαμβάνουν εξωτερική θεραπεία, ανέφερε ο Λουκασούκ σε ανάρτησή του στο Telegram.

«Δύο από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση, 12 άνθρωποι είναι σε όχι και τόσο σοβαρή κατάσταση και οι υπόλοιποι έχουν ελαφρά τραύματα», πρόσθεσε ο Λουκασούκ.

My hometown #Dnipro cries again😢 This time the 'strategic' target according to Russians was a medical polyclinic. More than 40 people injured, including children. Also reports of life losses and missing people #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/k9651WuIHC

Ήταν ένας βαλλιστικός πύραυλος που έπληξε το Νοσοκομείο Νο.14 της πόλης του Ντνιπροπετρόβσκ, το οποίο καταστράφηκε μερικώς, είπε ο Λουκασούκ.

Ο σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας, Μικαίλο Ποντόλιακ χαρακτήρισε την επίθεση «σκόπιμη σε πολιτικά αντικείμενα», προσθέτοντας ότι με αυτόν τον τρόπο η Ρωσία αποδεικνύει ότι στοχεύει αμάχους.

«Αυτό αποτελεί απολύτως σαφή απόδειξη ότι η Ρωσία έχει καταρχήν αλλάξει την τακτική των επιθέσεων με πυραύλους. Τώρα χτυπά κυρίως αμάχους — σκόπιμα σε εγκαταστάσεις όπως το νοσοκομείο στο Ντνίπρο, με σκοπό να προκαλέσει ψυχολογικό (χτύπημα) και προφανώς να σκοτώσει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους», είπε ο Ποντόλιακ σε συνέντευξή του στον ανώτερο διεθνή ανταποκριτή του CNN, Fred Pleitgen.

The aftermath of Russian attack on Dnipro today.



1 person dead, 16 wounded. Two of them are children, 3 and 6 year old boys. Several wounded people are in serious condition. Several people are missing.



Another "victory" for Russia. This time - over a civilian hospital.



📹:… pic.twitter.com/BKZ5AmHeZV