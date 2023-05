Ουκρανία: Δύο νεκροί και 23 τραυματίες από την ρωσική επίθεση σε νοσοκομείο στο Ντνίπρο - «Άλλο ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», λέει ο Ζελένσκι

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι αγνοούνται μετά την επίθεση

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 23 τραυματίστηκαν μετά από επίθεση που σημειώθηκε σε νοσοκομείο στην πόλη Ντνίπρο της κεντρικής Ουκρανίας σήμερα, Παρασκευή.

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 69χρονος άνδρας ο οποίος «μόλις περνούσε από το σημείο όπου ο πύραυλος χτύπησε την πόλη» και το σώμα ενός άλλου άνδρα «ανασύρθηκε από τα ερείπια», δήλωσε ο Serhii Lysak, επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης.

A rocket attack on a polyclinic in the city of Dnipro.



As of now, one person has died and 15 have been injured.



#RussiaisATerroistState pic.twitter.com/3AucXIgDea — Igor Lachenkov (@igorlachenkov) May 26, 2023

Πρόσθεσε ότι 23 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον βομβαρδισμό, με 21 από αυτούς να νοσηλεύονται και τρεις να είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι αγνοούνται μετά την επίθεση στο Ντνίπρο, σύμφωνα με το Γραφείο της Γενικής Εισαγγελίας της Ουκρανίας.

The patrol police of Dnipro showed the first minutes after the strike on the city outpatient clinic. pic.twitter.com/z9Lr42R37U — NEXTA (@nexta_tv) May 26, 2023

Η φωτιά κάλυψε 1.000 τετραγωνικά μέτρα της ιατρικής μονάδας, όπου ένα τριώροφο κτίριο καταστράφηκε μερικώς, πρόσθεσε ο Λύσακ.

Πρόσθεσε ότι τα σωστικά συνεργεία αναζητούν ανθρώπους κάτω από τα ερείπια.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε την επίθεση ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Σε ανάρτησή του στο twitter αναφέρει:

«Άλλη μια [ρωσική] πυραυλική επίθεση, άλλο ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας καθαυτή. Τα κτίρια μιας ψυχολογικής κλινικής και μιας κτηνιατρικής κλινικής στην πόλη Ντνίπρο καταστράφηκαν. Μόνο ένα κακό κράτος μπορεί να πολεμήσει τις κλινικές. Δεν μπορεί να υπάρχει στρατιωτικός σκοπός σε αυτό. Είναι καθαρός [ρωσικός] τρόμος».

The aftermath of Russian attack on Dnipro today.



1 person dead, 16 wounded. Two of them are children, 3 and 6 year old boys. Several wounded people are in serious condition. Several people are missing.



Another "victory" for Russia. This time - over a civilian hospital.



📹:… pic.twitter.com/BKZ5AmHeZV — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 26, 2023

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Ουκρανία κατέρριψε 10 πυραύλους και πάνω από 20 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που εξαπολύθηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις σε επιθέσεις στην πρωτεύουσα Κίεβο, την πόλη Ντνίπρο, το Χάρκοβο και άλλες ανατολικές περιοχές.

