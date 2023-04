Πόλεμος στην Ουκρανία: Στις φλόγες δεξαμενή καυσίμων στη Σεβαστούπολη

Δεξαμενή καυσίμων έχει πάρει φωτιά στη Σεβαστούπολη, σημαντικό λιμάνι της χερσονήσου της Κριμαίας, πιθανόν εξαιτίας ουκρανικής επίθεσης με τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ο εγκατεστημένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της περιοχής, ο Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ, μέσω Telegram.

«Δεξαμενή καυσίμων καίγεται (...) Σύμφωνα με προκαταρκτικές αναφορές, οι φλόγες ενδέχεται να οφείλονται σε επίθεση» με UAV, ανέφερε ο κ. Ραζβοζάγεφ, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. Πρόσθεσε ότι η πυρκαγιά έχει έκταση 1.000 τετραγωνικών μέτρων.

Δεν έδωσε πάντως πληροφορίες για θύματα.

Το Κίεβο έχει εκφράσει επανειλημμένα την πρόθεση να ανακαταλάβει τη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε η Ρωσία το 2014, κάτι που η διεθνής κοινότητα δεν αναγνωρίζει.

Έχουν εξαπολυθεί επανειλημμένα επιθέσεις του στρατού και των ειδικών υπηρεσιών της Ουκρανίας στη χερσόνησο αφότου ο ρωσικός στρατός εισέβαλε στην ουκρανική επικράτεια, πριν από 14 και πλέον μήνες.

⚡️🔴 This is how the fire in a fuel tank in Sevastopol looks now, which started on Saturday morning due to a drone hit



✅ According to Governor Razvozhaev,18 fire brigades are working on the spot, and a fire train is expected to arrive.The fire has level 4. pic.twitter.com/Xz5Ir8heUn