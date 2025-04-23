Ρωσία: Πιθανή ειρήνη στην Ουκρανία αν το Κίεβο αποσύρει τα στρατεύματα από το Ντονμπάς και Νοβοροσίγια

Η απόσυρση του ουκρανικού στρατού από τα εδάφη των περιοχών Ντονμπάς και Νοβοροσίγια που αποτελούν μέρος της Ρωσίας είναι απαραίτητη για την εδραίωση της ειρήνης στην Ουκρανία, διεμήνυσε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε συνέντευξή του στη γαλλική Le Point, την ώρα που ο πρόεδρος Τραμπ δηλώνει ότι η συμφωνία στο ουκρανικό "είναι πολύ κοντά".

«Εάν η Ουκρανία αποσύρει τα στρατεύματά της από αυτές τις τέσσερις περιοχές, (που ανήκουν στην Ουκρανία) τότε ναι» είπε, όταν ρωτήθηκε από τον ανταποκριτή του περιοδικού εάν η σύγκρουση θα τερματιζόταν εάν πληρούνταν αυτή η προϋπόθεση.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου υπενθύμισε ότι αυτές οι περιοχές κατοχυρώνονται στο ρωσικό Σύνταγμα ως αναπόσπαστο μέρος του. Σημείωσε επίσης ότι αυτή τη στιγμή ορισμένα εδάφη αυτών των περιοχών εξακολουθούν να είναι κατεχόμενα από το καθεστώς του Κιέβου. "Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων, αυτά τα εδάφη έχουν εισέλθει στα διοικητικά σύνορα της Ρωσίας. Από την άποψή μας, αυτή είναι μια de jure και de facto κατάσταση" ξεκαθάρισε ο Πεσκόφ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.