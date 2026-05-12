Ουκρανία: Ρωσικό πλήγμα σε πολυκατοικία στο Κρίβι Ριχ - Τουλάχιστον έξι νεκροί στο Ντνίπρο

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας την Τρίτη, σκοτώνοντας τουλάχιστον έξι ανθρώπους, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χάνζα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από πλήγμα σε πολυκατοικία στη βιομηχανική πόλη Κρίβι Ριχ, στην κεντρική Ουκρανία.

Άλλοι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορικό βομβαρδισμό κοντά στην πόλη Σινελνίκοβε, βορειοανατολικότερα στην ίδια περιφέρεια.

Πηγή: skai.gr

