«Δεν κρυβόταν σε καταφύγια»: Επικοινωνιακή αντεπίθεση Μόσχας - Ο Πούτιν οδηγεί SUV και συναντά την 92χρονη δασκάλα του

Το Κρεμλίνο δημοσιοποίησε ένα βίντεο με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να οδηγεί στη Μόσχα και να συναντά μια πρώην δασκάλα του στο λόμπι ξενοδοχείου, ύστερα από δημοσιεύματα δυτικών μέσων ενημέρωσης που ανέφεραν ότι ο Ρώσος πρόεδρος κρυβόταν επί εβδομάδες σε καταφύγια.

Τα επίμαχα δημοσιεύματα κυκλοφόρησαν λίγο πριν από την εμφάνιση του Πούτιν στις εκδηλώσεις της 9ης Μαΐου στην Κόκκινη Πλατεία για τον εορτασμό της επετείου από τη νίκη του σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σύμφωνα με εκείνα τα δημοσιεύματα, είχαν ληφθεί δρακόντεια μέτρα για την ασφάλεια του ισχυρού άνδρα του Κρεμλίνου, ο οποίος φέρεται να πέρασε ολόκληρες εβδομάδες σε υπόγεια καταφύγια λόγω φόβων για σχεδιαζόμενη απόπειρα δολοφονίας ή πραξικοπήματος.

Unusual: Russian President Putin was spotted arriving at one of Moscow's hotels while driving the presidential vehicle himself. pic.twitter.com/IbWxHSMgw4 — Open Source Intel (@Osint613) May 12, 2026

Ρώσοι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν «ανοησίες» τα δημοσιεύματα αυτά. Η δημοσιοποίηση του βίντεο με τον Πούτιν θεωρείται ως προσπάθεια του Κρεμλίνου να αντικρούσει τους ισχυρισμούς δυτικών μέσων ενημέρωσης ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει χάσει το λαϊκό έρεισμα.

Στο βίντεο διακρίνεται ο Πούτιν στο τιμόνι ενός ρωσικού SUV με έναν άνδρα της προσωπικής του φρουράς να τον συνοδεύει. Παρκάρει έξω από ξενοδοχείο σε κεντρικό σημείο της Μόσχας κι ακολούθως τον βλέπουμε να μπαίνει στο λόμπι κρατώντας μια μεγάλη ανθοδέσμη για να την προσφέρει σε μια πρώην δασκάλα του.

Φορώντας τζιν παντελόνι και τζάκετ, ο 73χρονος πρόεδρος αγκαλιάζει την 92χρονη Βέρα Γκουρέβιτς, η οποία ήταν δασκάλα του Πούτιν στο 193ο Σχολείο του Λένινγκραντ (στη σημερινή Αγία Πετρούπολη). Η 92χρονη διακρίνεται να τον φιλάει στα μάγουλα και να του ψιθυρίζει κάτι στο αυτί.

Στη συνέχεια, ο Πούτιν έχει έναν σύντομο διάλογο για τον καιρό με κάποιον που μπαίνει στο λόμπι του ξενοδοχείου με την οικογένειά του, προτού ο ρώσος πρόεδρος βοηθήσει την πρώην δασκάλα του να επιβιβαστεί στο όχημά του για να πάνε για δείπνο στο Κρεμλίνο.

Η Βέρα Γκουρέβιτς ήταν προσκεκλημένη του προέδρου Πούτιν στην παρέλαση της Μόσχας και παρέμεινε για λίγες ημέρες στη ρωσική πρωτεύουσα, όπου είχε την ευκαιρία να απολαύσει πολιτιστικές εκδηλώσεις, σύμφωνα με την ενημέρωση από το Κρεμλίνο.

Στην εξουσία από το 1999 – είτε ως πρόεδρος είτε ως πρωθυπουργός – ο Πούτιν επανεξελέγη τον Μάρτιο του 2024 για άλλη μια εξαετή θητεία στην προεδρία.

Το Σάββατο, ο πρόεδρος Πούτιν εκτίμησε πως ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος του, λίγες ώρες μετά την παρέλαση στη Μόσχα όπου είχε εκφράσει σιγουριά για νίκη των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.