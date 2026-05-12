⁩ Ουκρανία: Ο Ζελέσνκι δεν αποτελεί αντικείμενο καμίας έρευνας κατά της διαφθοράς

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν αποτελεί επί του παρόντος αντικείμενο καμίας έρευνας που διεξάγουν οι αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του Εθνικού Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας.

Ο Σεμιόν Κριβονός έκανε τη δήλωση αυτή κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο Κίεβο, μία ημέρα αφότου οι αρχές ανακοίνωσαν την απαγγελία κατηγοριών εναντίον του πρώην προσωπάρχη του Ζελέσνκι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

