Bloomberg: Τα ΗΑΕ συμμετείχαν σε επιθέσεις κατά του Ιράν σε συντονισμό με το Ισραήλ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν επιτεθεί στο Ιράν περισσότερες από μία φορές αφότου ξεκίνησε η αμερικανοϊσραηλινή εκστρατεία κατά της Τεχεράνης τον Φεβρουάριο, μεταδίδει το Bloomberg.

Σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο, που επικαλείται «πηγές με γνώση του θέματος», τα ΗΑΕ πραγματοποίησαν επιθέσεις τόσο πριν όσο και μετά την εκεχειρία της 8ης Απριλίου.

Μία από τις επιθέσεις, ως απάντηση στην ιρανική επίθεση της 5ης Απριλίου στις πετροχημικές εγκαταστάσεις Borouge των Εμιράτων, φέρεται να πραγματοποιήθηκε «σε συντονισμό» με το Ισραήλ, σύμφωνα με το Bloomberg.

Σύμφωνα με μία από τις πηγές, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ισραήλ συνεργάστηκαν και στην ισραηλινή επίθεση στο πετροχημικό συγκρότημα South Pars του Ιράν την επόμενη ημέρα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, η συνεργασία των δύο χωρών περιλάμβανε ανταλλαγή πληροφοριών, εντοπισμό και αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων και drones, καθώς και επιλογή στόχων στο Ιράν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Τα ΗΑΕ αποτέλεσαν τον βασικότερο στόχο της Τεχεράνης σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη χώρα και δεν έχουν αναγνωρίσει επισήμως ότι πραγματοποίησαν επιθετικά πλήγματα, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι διατηρούν το δικαίωμα στην αυτοάμυνα.

Η Wall Street Journal μετέδωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι τα ΗΑΕ πραγματοποίησαν επίθεση στο ιρανικό νησί Λαβάν.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν επίσης αυτή την εβδομάδα ότι το Ισραήλ έστειλε στα ΗΑΕ συστοιχία του αντιαεροπορικού συστήματος Iron Dome μαζί με στρατιώτες για τη λειτουργία της.



Πηγή: skai.gr

