Βρετανία: Θα στείλει μαχητικά, drones και πολεμικό πλοίο στην αποστολή για το Ορμούζ

Η Βρετανία θα συνεισφέρει drones, μαχητικά αεροσκάφη και πολεμικό πλοίο σε πολυεθνική αποστολή για την ασφάλεια στο Στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης, η βρετανική συμμετοχή θα περιλαμβάνει αυτόνομα συστήματα εντοπισμού ναρκών, μαχητικά Typhoon και το αντιτορπιλικό HMS Dragon.

Η αποστολή, που έχει αμυντικό χαρακτήρα, θα ενισχυθεί με νέα χρηματοδότηση ύψους 115 εκατ. λιρών για drones εντοπισμού ναρκών και συστήματα αντιμετώπισης drones.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι δήλωσε: «Μαζί με τους συμμάχους μας, αυτή η πολυεθνική αποστολή θα είναι αμυντική, ανεξάρτητη και αξιόπιστη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.