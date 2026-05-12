Βρετανία: Θα στείλει μαχητικά, drones και πολεμικό πλοίο στην αποστολή για το Ορμούζ

Στενό του Ορμούζ

Η Βρετανία θα συνεισφέρει drones, μαχητικά αεροσκάφη και πολεμικό πλοίο σε πολυεθνική αποστολή για την ασφάλεια στο Στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης, η βρετανική συμμετοχή θα περιλαμβάνει αυτόνομα συστήματα εντοπισμού ναρκών, μαχητικά Typhoon και το αντιτορπιλικό HMS Dragon.

Η αποστολή, που έχει αμυντικό χαρακτήρα, θα ενισχυθεί με νέα χρηματοδότηση ύψους 115 εκατ. λιρών για drones εντοπισμού ναρκών και συστήματα αντιμετώπισης drones.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι δήλωσε: «Μαζί με τους συμμάχους μας, αυτή η πολυεθνική αποστολή θα είναι αμυντική, ανεξάρτητη και αξιόπιστη».

TAGS: Στενά του Ορμούζ Ιράν Βρετανία
