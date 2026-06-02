Η Ιβάνκα Τραμπ αποκαλύπτει πώς ερωτεύτηκε τη νήσο Σάσων

Η Ιβάνκα Τραμπ, κόρη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, περιέγραψε την πρώτη της επίσκεψη στη νήσο Σάσων της Αλβανίας, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο του φιλόδοξου τουριστικού σχεδίου που προωθεί μαζί με τον σύζυγό της Τζάρεντ Κούσνερ.

Το πρώην στρατιωτικό φυλάκιο ανάμεσα στο Ιόνιο και την Αδριατική προορίζεται να μετατραπεί σε πολυτελές θέρετρο, στο πλαίσιο επένδυσης που έχει λάβει στρατηγικό καθεστώς από την αλβανική κυβέρνηση.

«Εργάζομαι μαζί με τον σύζυγό μου σε ένα απίστευτο έργο στη Μεσόγειο. Είναι τεράστιο... ένα νησί 1.400 εκταρίων στη μέση της Μεσογείου. Σταματήσαμε για να κολυμπήσουμε και έτσι το ανακαλύψαμε. Κολυμπήσαμε μέχρι το νησί, ανεβήκαμε ξυπόλητοι στην κορυφή του και κυριολεκτικά μαγευτήκαμε», ακούγεται να λέει η Ιβάνκα Τραμπ σε βίντεο που έχει γίνει viral.

Ivanka Trump says she swam barefoot to a 1,400-hectare, off-grid Mediterranean island to scout her next project. Now, she and Jared Kushner are building a massive destination from scratch on one of the last untouched coastlines in Europe. Here is exactly what they are building.… pic.twitter.com/O0Sdv9d3jb — Tony Jacob | FindaClip.com (@tonjkb) June 1, 2026

Η Ιβάνκα Τραμπ έχει δηλώσει και στο παρελθόν ότι μαγεύτηκε από τη φυσική ομορφιά του νησιού όταν εξερεύνησε την περιοχή.

Το νησί παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό απρόσιτο για δεκαετίες λόγω της στρατιωτικής του ιστορίας και εξακολουθεί να φέρει ίχνη από παλιά καταφύγια, οχυρωματικά έργα και άλλες αμυντικές υποδομές.



Πηγή: skai.gr

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