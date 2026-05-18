Ουκρανία: Ρωσική επίθεση στόχευε πλοίο που κατευθυνόταν σε λιμάνι της Οδησσού

Ρωσική επίθεση είχε στόχο εμπορικό πλοίο με σημαία Παναμά, το οποίο κατευθυνόταν στο λιμάνι Χορνομόρσκ στην επαρχία της Οδησσού της Ουκρανίας, στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Στο πλοίο προκλήθηκαν υλικές ζημιές από την επίθεση, εξαιτίας της οποίας ξέσπασε πυρκαγιά, δήλωσε ο Όλεχ Κιπέρ στο Telegram. Ο κυβερνήτης της επαρχίας της Οδησσού πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν θύματα μεταξύ του πληρώματος το οποίο κατάφερε να κατασβέσει την πυρκαγιά.

Το πλοίο συνέχισε την πορεία του.

Λίγο νωρίτερα είχε γίνει γνωστό από τις ουκρανικές αρχές ότι ρωσικά drone έπληξαν δύο εμπορικά πλοία που πλησίαζαν σε λιμάνια της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα.

Πρόκειται για ένα κινεζικό πλοίο με σημαία νησιών Μάρσαλ και ένα πλοίο με σημαία Γουινέα- Μπισάου. Και στα δύο πλοία ξέσπασε πυρκαγιά και προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές, όμως δεν υπάρχουν θύματα μεταξύ των πληρωμάτων τους.

Πηγή: skai.gr

