Ουκρανία: Αντεπίθεση με drones στη Ρωσία μετά από τριήμερο σφυροκόπημα

Μετά από ένα τριήμερο σφοδρών ρωσικών επιθέσεων κατά της Ουκρανίας, το Κίεβο εξαπέλυσε την Παρασκευή μια ευρείας κλίμακας επίθεση με drones μεγάλου βεληνεκούς, βάζοντας στο στόχαστρο διάφορες περιοχές της Ρωσίας, μεταξύ των οποίων και το τεράστιο διυλιστήριο πετρελαίου στο Ριαζάν.

Η ουκρανική απάντηση ακολούθησε μια σειρά από επιδρομές με drones και πυραύλους που έπληξαν την Ουκρανία. Ανάμεσα στους στόχους ήταν και η πρωτεύουσα, το Κίεβο, όπου ένας πύραυλος Κρουζ χτύπησε μια πολυκατοικία την Πέμπτη, στοιχίζοντας τη ζωή σε 24 ανθρώπους, ανάμεσα στους οποίους και τρία παιδιά, σύμφωνα με τον Guardian.

Videos from the massive fire at the Ryazan Oil Refinery



The plant is the largest refinery in Central Russia and the third largest in the entire country. It belongs to Rosneft and processes around 17 million tons of oil per year.



Following the Ukrainian drone attack, locals… pic.twitter.com/6OJMxJCLpk — Visegrád 24 (@visegrad24) May 15, 2026

Ο τελικός απολογισμός των θυμάτων στο Κίεβο έγινε γνωστός καθώς τα σωστικά συνεργεία ολοκλήρωσαν τις έρευνες στα συντρίμμια του εννιαώροφου κτιρίου. Σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία, το συγκεκριμένο πλήγμα ήταν μέρος του μεγαλύτερου μπαράζ επιθέσεων που έχει εξαπολύσει η Ρωσία από την έναρξη της πλήρους εισβολής, τον Φεβρουάριο του 2022.

Καθώς η Ουκρανία κήρυξε ημέρα εθνικού πένθους, το Συμβούλιο της Ευρώπης, κατά τη διάρκεια της συνόδου των 46 Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών στη Μολδαβία, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι γίνονται βήματα για τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου για εγκλήματα πολέμου. Στόχος είναι να δικαστεί η ρωσική ηγεσία για την επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας.

«Πρέπει τώρα να αναληφθεί δράση ώστε να υλοποιηθεί αυτή η πολιτική δέσμευση, διασφαλίζοντας τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση του δικαστηρίου», δήλωσε ο Alain Berset, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επισκέφθηκε το σημείο της καταστροφής στην περιοχή Ντάρνιτσκι του Κιέβου, στην αριστερή όχθη του ποταμού Δνείπερου, όπου άφησε λουλούδια και συνομίλησε με τους διασώστες.

«Οι διασώστες μας εργάστηκαν ασταμάτητα για περισσότερο από μία ημέρα», ανέφερε ο Ζελένσκι στην εφαρμογή Telegram. «Οι Ρώσοι κυριολεκτικά ισοπέδωσαν ένα ολόκληρο τμήμα του κτιρίου με τον πύραυλό τους».

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες αναλύσεις, το όπλο που έπληξε το κτίριο ήταν ένας πρόσφατα κατασκευασμένος ρωσικός πύραυλος Kh-101.

Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, η Ρωσία εξαπέλυσε αυτή την εβδομάδα περισσότερα από 1.500 drones και δεκάδες πυραύλους σε ολόκληρη την Ουκρανία, κατά τη διάρκεια τριών συνεχόμενων ημερών επιθέσεων.

«Μια τέτοια Ρωσία, που καταστρέφει εσκεμμένα ζωές και ελπίζει να μείνει ατιμώρητη, δεν μπορεί ποτέ να γίνει αποδεκτή. Απαιτείται πίεση», δήλωσε ο Ζελένσκι, επαναλαμβάνοντας τις εκκλήσεις του προς τους συμμάχους για ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας.

Οι δημοτικές αρχές του Κιέβου ανακοίνωσαν ότι 24 σοροί ανασύρθηκαν από τα ερείπια, ενώ περίπου 30 άνθρωποι διασώθηκαν ζωντανοί. Το Υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι σχεδόν 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν και περίπου 400 χρειάστηκαν ψυχολογική υποστήριξη.

Η Ρωσία δεν σχολίασε άμεσα το πλήγμα στην πολυκατοικία. Μόσχα αρνείται ότι στοχεύει εσκεμμένα αμάχους, ωστόσο, κατά τη διάρκεια των τεσσάρων και πλέον ετών του πολέμου, έχει πλήξει επανειλημμένα κτίρια κατοικιών και άλλες πολιτικές υποδομές σε αεροπορικές επιδρομές ανά την Ουκρανία.

Από την πλευρά τους, οι ρωσικές Aρχές δήλωσαν ότι τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους ένα παιδί, τραυματίστηκαν από τα ουκρανικά πλήγματα. Η ρωσική Ερευνητική Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για τρομοκρατία, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις είχαν ως στόχο «οικιστικές και πολιτικές υποδομές».

Σύμφωνα με την επιτροπή, «προκλήθηκαν ζημιές σε δύο πολυώροφα κτίρια κατοικιών και σε μια βιομηχανική εγκατάσταση».

Μάρτυρες ανέφεραν ότι στόχος των ουκρανικών πληγμάτων στο Ριαζάν φαινόταν να είναι το διυλιστήριο πετρελαίου - ένα από τα μεγαλύτερα της Ρωσίας- το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από αρκετά χτυπήματα.

Στο Κίεβο, μια πόλη 3 εκατομμυρίων κατοίκων, οι σημαίες κυμάτιζαν μεσίστιες την Παρασκευή λόγω του πένθους, ενώ όλες οι ψυχαγωγικές εκδηλώσεις ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν.

Το Υπουργείο Εσωτερικών σημείωσε ότι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην πολυκατοικία διήρκεσε περισσότερες από 28 ώρες, με εκατοντάδες διασώστες να ερευνούν 3.000 κυβικά μέτρα συντριμμιών.

Πηγή: skai.gr

