Ο πάπας Λέων έμαθε τη χειρονομία «6-7» που κάνουν οι νέοι – Δείτε βίντεο

Την «ευλογία» του στη διάσημη χειρονομία «6-7», που έχει γίνει viral ανάμεσα στους νέους, έδωσε ο πάπας Λέων. Κατά τη διάρκεια συνάντησής του με μια ομάδα νεαρών Καθολικών στη Ρώμη, τα παιδιά τού έδειξαν τη συγκεκριμένη κίνηση και ο ποντίφικας την αναπαρέστησε χαμογελώντας.

Το σχετικό βίντεο δημοσίευσε το Σάββατο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο influencer Ντον Ρομπέρτο Φίσερ. Όπως ήταν φυσικό έγινε αμέσως viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές.

Maybe the greatest moment in papal history pic.twitter.com/WFtOEvM8u3 — Finnishman Act III ✝️🇫🇮🇪🇺 (@FinnishZoomer) May 16, 2026

«Μιας και ο Πάπας είναι ένας από εμάς και χαιρετιόμαστε με αυτόν τον τρόπο, έπρεπε να μάθει και εκείνος τον χαιρετισμό, ειδικά από τη στιγμή που τον χρησιμοποιούν τα παιδιά σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Φίσερ στο CNN. «Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά μάς έκαναν να νιώσουμε κοντά τους κι εμείς, με τη σειρά μας, κάναμε τον πάπα να νιώσει ότι τον θεωρούμε δικό μας άνθρωπο», σημείωσε.

Σημειώνεται ότι το Dictionary.com ανακήρυξε τον περασμένο Οκτώβριο το «6-7» ως τη λέξη της χρονιάς. Αν και δεν έχει κάποια συγκεκριμένη σημασία, οι έφηβοι και τα παιδιά παγκοσμίως, τη χρησιμοποιούν καθημερινά.

Πηγή: skai.gr

