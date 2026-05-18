Ο Αντρίι Γερμάκ, πρώην δεξί χέρι του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατέβαλε εγγύηση ύψους περίπου 2,7 εκατ. ευρώ για να αφεθεί ελεύθερος στο πλαίσιο πολύκροτης έρευνας για διαφθορά, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του δικαστηρίου κατά της διαφθοράς.

Το σύνολο του ποσού της εγγύησης, δηλαδή 140 εκατ. χρίβνια, ήδη καταβλήθηκε και ο Γερμάκ θα αφεθεί ελεύθερος «έως το τέλος της ημέρας», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Ο Γερμάκ, 54 ετών, ήταν προσωπάρχης του Ζελένσκι από το 2020 έως το 2025, δηλαδή κατά το μεγαλύτερο μέρος της ρωσικής εισβολής μεγάλης κλίμακας στην Ουκρανία. Η επιρροή του ήταν τέτοια που του αποδόθηκε το προσωνύμιο «αντιπρόεδρος».

Παραιτήθηκε τον Δεκέμβριο αφότου το όνομά του ενεπλάκη σε σκάνδαλο διαφθοράς που αφορούσε εκατομμύρια δολάρια.

Την περασμένη εβδομάδα, το δικαστήριο κατά της διαφθοράς έθεσε τον Γερμάκ υπό προσωρινή κράτηση για 60 ημέρες και όρισε εγγύηση ύψους 140 εκατ. χρίβνια.

«Δεν έχω τόσα χρήματα», είχε δηλώσει τότε ο Γερμάκ, προσθέτοντας: «Πιστεύω ότι έχω αρκετούς φίλους και γνωστούς. Ελπίζω ότι θα μπορέσουν να με βοηθήσουν».

Η εισαγγελία κατηγορεί τον πρώην αξιωματούχο για ανάμιξη σε δίκτυο που ‘ξέπλυνε’ κοντά στα 9 εκατ. ευρώ μέσω πολυτελούς οικιστικού έργου κοντά στο Κίεβο.

Πριν από την παραίτησή του, ο Γερμάκ θεωρείτο ευρέως το δεύτερο ισχυρότερο πρόσωπο στην Ουκρανία, ενώ υπήρξε επίσης ένας από τους βασικούς διαπραγματευτές με τη Ρωσία και τις ΗΠΑ. Συνόδευε επίσης τον Ζελένσκι στις σημαντικότερες επισκέψεις του.

Η Ουκρανία έχει συγκλονιστεί από διάφορα σκάνδαλα διαφθοράς από την αρχή του πολέμου και η κυβέρνηση έχει αναλάβει να πατάξει τη διαφθορά και να θέσει σε εφαρμογή μεταρρυθμίσεις με στόχο την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πηγή: skai.gr

