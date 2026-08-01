Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 1η Αυγούστου

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Σάββατο 1 Αυγούστου, την Πρόοδο του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, μία από τις σημαντικές εορτές του εκκλησιαστικού έτους, με την οποία εγκαινιάζεται η νηστεία του Δεκαπενταύγουστου.

Στο εορτολόγιο τιμώνται οι Άγιοι Επτά Μακκαβαίοι μαζί με τη μητέρα τους Σολομονή και τον διδάσκαλό τους Ελεάζαρο, η Αγία Ελέσα των Κυθήρων και ο Άγιος Τιμόθεος ο Θαυματουργός.

Η 1η Αυγούστου σηματοδοτεί την έναρξη της νηστείας της Παναγίας, μιας από τις σημαντικότερες περιόδους πνευματικής προετοιμασίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Η νηστεία διαρκεί έως και τις 14 Αυγούστου, παραμονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, και συνοδεύεται από καθημερινές Ιερές Παρακλήσεις προς την Παναγία, οι οποίες τελούνται εναλλάξ ως Μικρή και Μεγάλη Παράκληση.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Την ονομαστική τους γιορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα:

Ελέσα, Ελέσσα.

Εύκλεος, Ευκλεή, Ευκλέα.

Μάρκελος.

Σολομονή.

Κασσάνδρα

Πηγή: skai.gr

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