Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, δήλωσε ότι ακύρωσε το αμφιλεγόμενο σχέδιο για την πώληση μειοψηφικού ποσοστού του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές, μετά από τις έντονες αντιδράσεις.

Ο Ινφαντίνο δήλωσε ότι έχει καταστεί σαφές ότι το σχέδιο έχει «δημιουργήσει διχασμό» που «δεν είναι πλέον προς το συμφέρον» του αρχικού του στόχου.

Ο Ελβετός πρόσθεσε: «Ως αποτέλεσμα, αυτή η πρόταση δεν θα προχωρήσει».

Ο Ινφαντίνο είχε προσφέρει και στις 211 ομοσπονδίες-μέλη 40 εκατομμύρια δολάρια (30 εκατομμύρια λίρες) εάν υποστήριζαν μια πρόταση για ιδιωτικές επενδύσεις στα τουρνουά της, συμπεριλαμβανομένων των Παγκοσμίων Κυπέλλων ανδρών και γυναικών.

Ποιο ήταν το σχέδιο του Ινφαντίνο

Η FIFA και ο Ινφαντίνο ήθελαν να δημιουργήσουν μια εμπορική θυγατρική εταιρεία για να διεξάγει τις κύριες διοργανώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των Παγκοσμίων Κυπέλλων, με εξωτερικούς επενδυτές να μπορούν να αγοράσουν μερίδια σε αυτήν.

Ανέφερε ότι θα «προσκαλέσει τρίτους να πραγματοποιήσουν μειοψηφικές, μη ελεγχόμενες επενδύσεις» σε μια νέα θυγατρική - την FIFA Forward Enterprise (FFE), θέτοντας προθεσμία έως τις 19 Σεπτεμβρίου για να αποδεχτούν οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες τα σχέδιά του.

Ένα έγγραφο 25 σελίδων που δημιουργήθηκε από την επενδυτική τράπεζα JP Morgan παρουσίαζε τον τρόπο με τον οποίο τα τουρνουά της FIFA θα επεκταθούν, φτάνοντας σε μια εκτιμώμενη αυξημένη πληρωμή 24 εκατομμυρίων ευρώ (20,5 εκατομμύρια λίρες) ανά ομοσπονδία-μέλος στον κύκλο 2035-2039.

Αναφέρθηκε σε «νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες» και «προσέλκυση κορυφαίων ταλέντων με αμοιβές που βασίζονται σε κίνητρα».

Το Παγκόσμιο Κύπελλο περιγράφεται στο έγγραφο ως η αθλητική διοργάνωση με την «πιο ευρεία προβολή», αλλά η FIFA, αντίθετα, λέγεται ότι «υποτιμάται».

Δεν υπήρχε καμία αναφορά στο έγγραφο για το γυναικείο παιχνίδι.

Η FIFA δήλωσε ότι η Thrive Eternal αναμένεται να ηγηθεί της προτεινόμενης ομάδας επενδυτών για την FFE.

Η Thrive είναι μια αμερικανική εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων που ιδρύθηκε από τον Τζόσουα Κούσνερ - τον αδελφό του γαμπρού του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Jared.

Ο Τραμπ - αναφερόμενος στις προτάσεις για πρώτη φορά την Παρασκευή - δήλωσε ότι δεν είχε μιλήσει με τον Ινφαντίνο για τα σχέδια.

Οι δυο τους έχουν αναπτύξει μια στενή σχέση από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του για δεύτερη φορά το 2025.

Οι αντιδράσεις

Η υπόθεση απέκτησε έντονη γεωπολιτική και πολιτική διάσταση όταν αποκαλύφθηκαν οι επενδυτές πίσω από το εγχείρημα.

Καθώς ο κεντρικός παίκτης στις διαπραγματεύσεις θα ήταν το επενδυτικό fund Thrive Capital του Τζόσουα Κούσνερ και με δεδομένη τη στενή προσωπική και πολιτική σχέση του Τζάνι Ινφαντίνο με τον Ντόναλντ Τραμπ, το deal μπήκε στο μικροσκόπιο διεθνών παρατηρητών. Ξένοι αναλυτές τόνισαν ότι η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως προσπάθεια μετατόπισης του κέντρου βάρους της διοίκησης του ποδοσφαίρου από την Ευρώπη (Ζυρίχη/Νιόν) προς τις ΗΠΑ.

Παράλληλα, δημοσιεύματα των Times του Λονδίνου ανέφεραν ότι το σχέδιο προβλέπει τη μεταπήδηση του Ινφαντίνο στη θέση του «Εκτελεστικού Επιτρόπου» (Executive Commissioner) της FFE μετά την ολοκλήρωση της θητείας του στη FIFA (έως το 2031), εξασφαλίζοντάς του τεράστια αμοιβή και μόνιμο έλεγχο των εμπορικών εσόδων.

Ευρωπαϊκές ομοσπονδίες εξέφρασαν φόβους για απόπειρα μεταφοράς του κέντρου βάρους του παγκόσμιου ποδοσφαίρου σε αμερικανικά κεφάλαια, ενώ κυκλοφόρησαν αναφορές που ήθελαν τον Ινφαντίνο να εξασφαλίζει ηγετικό ρόλο με τεράστια προσωπικά οφέλη.

Παράλληλα, η κίνηση αυτή προκάλεσε την άμεση και σφοδρή αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (UEFA), η οποία σε έκτακτη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη αποφάσισε (ομόφωνα με ψήφους 55-0) να μποϊκοτάρει κάθε διοργάνωση της FIFA, αν η Παγκόσμια Ομοσπονδία προχωρήσει σε πώληση μεριδίων του Μουντιάλ.

Στην επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η UEFA ανέφερε: «Το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν είναι προς πώληση. Είναι η μεγαλύτερη αθλητική κληρονομιά του ποδοσφαίρου, χτισμένη από γενιές παικτών, εθνικών ομάδων και φιλάθλων. Κανείς δεν έχει την ηθική νομιμοποίηση να πουλήσει αυτό που απλώς κατέχει ως θεματοφύλακας για τις επόμενες γενιές. Όσο παραμένουν ζωντανές αυτές οι προτάσεις, καμία εθνική ομάδα της UEFA δεν θα συμμετάσχει σε καμία διοργάνωση της FIFA.»

Η UEFA κατηγόρησε τη διοίκηση Ινφαντίνο για «πλήρη αποτυχία ηγεσίας», κρυφές διαπραγματεύσεις πίσω από κλειστές πόρτες και απόπειρα επιβολής ενός «τετελεσμένου γεγονότος» μέσω οικονομικού εκβιασμού προς τις ασθενέστερες ομοσπονδίες.

Το βράδυ της Πέμπτης, μετά από έκτακτη συνεδρίαση, η Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία Βόρειας, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής, ακολούθησε ομόφωνα τη γραμμή της UEFA:

«Η ιστορία έχει δείξει στη FIFA και στην ποδοσφαιρική οικογένεια τι συμβαίνει όταν οι θεματοφύλακες του αθλήματος χάνουν την επαφή με αυτές τις αξίες.Η Concacaf επιβεβαιώνει εκ νέου ότι το μέλλον του ποδοσφαίρου - και το μεγαλύτερο περιουσιακό του στοιχείο - πρέπει να παραμείνει στα χέρια της ποδοσφαιρικής μας οικογένειας», ανέφερε μεταξύ άλλων στην επίσημη ανακοίνωσή της.

Η Ασιατική Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία φαίνεται επίσης να ακολουθεί την ευρωπαϊκή γραμμή, καθώς κατήγγειλε τη FIFA ότι η πρόταση παρουσιάστηκε χωρίς διαβούλευση και οικονομική, ή νομική ανάλυση. Ο πρόεδρος της AFC, Σεΐχης Σαλμάν μπιν Εμπραΐμ Αλ-Χαλίφα, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκεια της συνομοσπονδίας και ζήτησε χρόνο, πλήρη αξιολόγηση και ουσιαστική διαβούλευση.

Πηγή: skai.gr

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