Καιρός: Θυελλώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο – Στους 37°C η θερμοκρασία

Θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 7 με 8 και τοπικά στο κεντρικό τις πρωινές ώρες έως 9 μποφόρ αναμένονται σήμερα.

Γενικά αναμένεται αίθριος ο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Εύβοια και την Κρήτη το πρωί και στα ορεινά της Ηπείρου και τις δυτικής Μακεδονίας το μεσημέρι - απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 5 και τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 και τοπικά στο κεντρικό τις πρωινές ώρες έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 28 με 29 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 με 34 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 με 35, στα ηπειρωτικά τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά θαλάσσια - παράκτια τοπικά 7 πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 με 34 και τοπικά στα νότια 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 και τοπικά στα βόρεια τις πρωινές ώρες έως 9 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση από τις απογευματινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 28 με 29 και στην νότια Κρήτη τοπικά 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου 5 με 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 και στα νότια έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και τοπικά στα ανατολικά τις πρωινές ώρες έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 02-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Λίγες τοπικές νεφώσεις στην Εύβοια, την Κρήτη καθώς και στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 και στο κεντρικό τις πρωινές ώρες έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 28 με 29 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 03-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 04-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Λίγες νεφώσεις στα δυτικά το πρωί και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πηγή: skai.gr

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