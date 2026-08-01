Αυτό που ξεκίνησε την Πέμπτη 30 Ιουλίου ως μια αυξημένη πίεση στα σύνορα της Θέουτα -του ισπανικού θύλακα στη Βόρεια Αφρική- εξελίχθηκε μέσα σε λίγες ώρες σε ανθρωπιστική, επιχειρησιακή και διπλωματική κρίση πρωτοφανών διαστάσεων που δοκιμάζει τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χιλιάδες άνθρωποι, κυρίως νεαροί Μαροκινοί, ανάμεσά τους και εκατοντάδες ανήλικοι, επιχείρησαν να περάσουν στη Θέουτα κολυμπώντας από το γειτονικό Φνιντέκ στο βόρειο Μαρόκο, την πιο κοντινή μαροκινή πόλη στον ισπανικό θύλακα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα 60.000 άνθρωποι εισήλθαν στον ισπανικό θύλακα, μέσα σε ένα 24ωρο, προκαλώντας την πλήρη κατάρρευση των υποδομών υποδοχής.

Δραματικός απολογισμός: 57 νεκροί

Η κατάσταση στις ακτές αποδείχθηκε θανατηφόρα. Πολλοί πνίγηκαν από τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα, ενώ ορισμένοι έχασαν τη ζωή τους από ποδοπατήματα, απόρροια του συνωστισμού, στην προσπάθειά τους να περάσουν τον κυματοθραύστη του Tarajal. Ο αριθμός των θυμάτων έχει πλέον ανέλθει στους 57 νεκρούς, ενώ οι τοπικές αρχές και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις συνεχίζουν τις έρευνες, εκφράζοντας φόβους για ακόμη μεγαλύτερο απολογισμό.

Η μικρή πόλη των 84.000 κατοίκων δεν μπόρεσε να διαχειριστεί τον τεράστιο όγκο των αφίξεων και τις απώλειες, ενώ τα τοπικά νοσοκομεία και τα κέντρα υποδοχής ξεπέρασαν κάθε όριο χωρητικότητας.

Η δικαστική απόφαση που άλλαξε τους κανόνες

Πίσω από την αιφνίδια αυτή μαζική μετακίνηση δεν βρίσκεται μόνο η διαχρονική φτώχεια ή η απελπισία των νέων της περιοχής, αλλά μια κομβική νομική απόφαση της Μαδρίτης.

Αρχές Ιουλίου, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας (Tribunal Supremo) εξέδωσε απόφαση με την οποία περιόριζε τις λεγόμενες άμεσες επαναπροωθήσεις. Η υπόθεση αφορούσε Αλγερινό πολίτη που είχε εντοπιστεί στη θάλασσα ενώ προσπαθούσε να φτάσει κολυμπώντας στη Θέουτα. Το Δικαστήριο έκρινε ότι η άμεση επαναπροώθηση στα σύνορα δεν μπορεί να εφαρμόζεται σε όσους βρίσκονται στο νερό, αλλά μόνο σε όσους συλλαμβάνονται αφού έχουν ήδη περάσει ένα φυσικό εμπόδιο, όπως τον συνοριακό φράχτη. Όσοι εντοπίζονται να κολυμπούν πρέπει πλέον να υπάγονται στην τακτική διαδικασία απέλασης, που τους δίνει τη δυνατότητα να αιτηθούν άσυλο ή προστασία, μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει μήνες.

Με άλλα λόγια, το Δικαστήριο έκανε σαφή διάκριση ανάμεσα σε όσους εντοπίζονται στη θάλασσα και σε όσους έχουν ήδη περάσει τον συνοριακό φράχτη, δημιουργώντας ένα νέο νομικό κενό γύρω από τις επαναπροωθήσεις.

Άφησε ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο η αυστηρότερη διαδικασία να εφαρμοστεί και στη θάλασσα, αν κατασκευαστούν φυσικά εμπόδια περιορισμού κι εκεί.

Σύμφωνα με το ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών, δίκτυα διακινητών εκμεταλλεύτηκαν σχεδόν άμεσα αυτή την απόφαση. Μέσω μηνυμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαδόθηκε η φήμη ότι «τα σύνορα είναι ανοιχτά» και ότι η Ισπανία δεν μπορεί πλέον να απελάσει άμεσα όσους φτάνουν δια θαλάσσης, προκαλώντας το κύμα μαζικής εισροής.

Παρά την έκταση της κρίσης, η κατάσταση φαίνεται να αποκλιμακώνεται εξίσου γρήγορα όσο κλιμακώθηκε. Μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, οι ισπανικές αρχές ανέφεραν ότι σχεδόν το σύνολο των μεταναστών που είχαν εισέλθει στη Θέουτα είχε ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο. Παράλληλα, αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαβεβαίωσε ότι δεν έχει καταγραφεί καμία μετακίνηση μεταναστών από τη Θέουτα προς την ηπειρωτική Ευρώπη, στοιχείο που αντικρούει τους ισχυρισμούς περί ανεξέλεγκτης «εισβολής» προς την υπόλοιπη ήπειρο.

Το ντόμινο στην Ευρώπη: Η Ιταλία «παγώνει» τη Σένγκεν

Ωστόσο, η κρίση στη Θέουτα πυροδότησε μια σοβαρή πολιτική και διπλωματική αναταραχή στην υπόλοιπη Ευρώπη, αποκαλύπτοντας τα βαθιά ρήγματα στη διαχείριση του μεταναστευτικού.

Ιταλία: Η κυβέρνηση Μελόνι ανέστειλε τη Συνθήκη Σένγκεν με την Ισπανία, με το ιταλικό Υπουργείο Εσωτερικών να διατάσσει το κλείσιμο των θαλάσσιων και αεροπορικών συνόρων με τη χώρα. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η Ιταλία δεν έχει κοινά χερσαία σύνορα με την Ισπανία, η αναστολή αφορά συνεπώς τις μετακινήσεις μέσω αεροδρομίων και λιμανιών, όχι ένα γενικό κλείσιμο των συνόρων των δύο χωρών. Ο Ιταλός ΥΠΕΞ Αντόνιο Ταγιάνι ζήτησε μάλιστα δημόσια την προσωρινή αναστολή της Ισπανίας από ολόκληρη τη ζώνη Σένγκεν, πρόταση που η Μαδρίτη χαρακτήρισε κομματική ρητορική.

Η κυβέρνηση Μελόνι ανέστειλε τη Συνθήκη Σένγκεν με την Ισπανία, με το ιταλικό Υπουργείο Εσωτερικών να διατάσσει το κλείσιμο των θαλάσσιων και αεροπορικών συνόρων με τη χώρα. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η Ιταλία δεν έχει κοινά χερσαία σύνορα με την Ισπανία, η αναστολή αφορά συνεπώς τις μετακινήσεις μέσω αεροδρομίων και λιμανιών, όχι ένα γενικό κλείσιμο των συνόρων των δύο χωρών. Ο Ιταλός ΥΠΕΞ Αντόνιο Ταγιάνι ζήτησε μάλιστα δημόσια την προσωρινή αναστολή της Ισπανίας από ολόκληρη τη ζώνη Σένγκεν, πρόταση που η Μαδρίτη χαρακτήρισε κομματική ρητορική. Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ενίσχυση των ελέγχων στα χερσαία σύνορα με την Ισπανία, προσφέροντας ταυτόχρονα υποστήριξη στις ισπανικές αρχές για τη διαχείριση της κρίσης.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ενίσχυση των ελέγχων στα χερσαία σύνορα με την Ισπανία, προσφέροντας ταυτόχρονα υποστήριξη στις ισπανικές αρχές για τη διαχείριση της κρίσης. Ισπανία (κυβέρνηση Σάντσεθ): Ανέπτυξε στρατό στη Θέουτα και απέρριψε το αίτημα της τοπικής κυβέρνησης για κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, με το επιχείρημα ότι η νομοθεσία περί πολιτικής προστασίας δεν αναγνωρίζει τις μεταναστευτικές ροές ως κίνδυνο εθνικής ασφάλειας. Ο Σάντσεθ ταξίδεψε στη Θέουτα και απέδωσε την κρίση σε δίκτυα διακίνησης μεταναστών. Απαντώντας στην Ιταλία, επικαλέστηκε στοιχεία της Frontex σύμφωνα με τα οποία η Ιταλία είχε καταγράψει περισσότερες παράτυπες εισόδους από την Ισπανία τα τελευταία πέντε χρόνια, καλώντας σε «σεβασμό των ευρωπαϊκών συνθηκών» αντί για μια διχαστική ρητορική.

Ανέπτυξε στρατό στη Θέουτα και απέρριψε το αίτημα της τοπικής κυβέρνησης για κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, με το επιχείρημα ότι η νομοθεσία περί πολιτικής προστασίας δεν αναγνωρίζει τις μεταναστευτικές ροές ως κίνδυνο εθνικής ασφάλειας. Ο Σάντσεθ ταξίδεψε στη Θέουτα και απέδωσε την κρίση σε δίκτυα διακίνησης μεταναστών. Απαντώντας στην Ιταλία, επικαλέστηκε στοιχεία της Frontex σύμφωνα με τα οποία η Ιταλία είχε καταγράψει περισσότερες παράτυπες εισόδους από την Ισπανία τα τελευταία πέντε χρόνια, καλώντας σε «σεβασμό των ευρωπαϊκών συνθηκών» αντί για μια διχαστική ρητορική. ΗΠΑ (Λευκός Οίκος): Απέδωσε την κρίση στις μεταναστευτικές πολιτικές της Μαδρίτης. Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου Άννα Κέλι δήλωσε στο Fox News ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε προειδοποιήσει επανειλημμένα την Ευρώπη για τις συνέπειες πολιτικών που διευκολύνουν τη μαζική μετανάστευση, καλώντας την Ισπανία να αλλάξει άμεσα κατεύθυνση. Ο ίδιος ο Τραμπ σχολίασε τις εικόνες από τη Θέουτα σε συνέντευξή του στο Fox News, ενώ σχόλια πάνω στο θέμα έκανε στο X και ο Ίλον Μασκ, τα οποία αργότερα χαρακτήρισε αστεία.

Απέδωσε την κρίση στις μεταναστευτικές πολιτικές της Μαδρίτης. Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου Άννα Κέλι δήλωσε στο Fox News ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε προειδοποιήσει επανειλημμένα την Ευρώπη για τις συνέπειες πολιτικών που διευκολύνουν τη μαζική μετανάστευση, καλώντας την Ισπανία να αλλάξει άμεσα κατεύθυνση. Ο ίδιος ο Τραμπ σχολίασε τις εικόνες από τη Θέουτα σε συνέντευξή του στο Fox News, ενώ σχόλια πάνω στο θέμα έκανε στο X και ο Ίλον Μασκ, τα οποία αργότερα χαρακτήρισε αστεία. Μαρόκο: Το Μαρόκο παρενέβη εκ των υστέρων στις επιχειρήσεις αναχαίτισης, κυρίως γύρω από την Μπενί Ανσάρ κοντά στη Μελίγια, όπου καταγράφηκαν επεισόδια, ενώ οι μαροκινές αρχές έκλεισαν προσωρινά το σημείο διέλευσης. Η στάση του Ραμπάτ παραμένει υπό εξέταση, καθώς η Θέουτα αποτελεί πάγιο σημείο διπλωματικής τριβής.

Το Μαρόκο παρενέβη εκ των υστέρων στις επιχειρήσεις αναχαίτισης, κυρίως γύρω από την Μπενί Ανσάρ κοντά στη Μελίγια, όπου καταγράφηκαν επεισόδια, ενώ οι μαροκινές αρχές έκλεισαν προσωρινά το σημείο διέλευσης. Η στάση του Ραμπάτ παραμένει υπό εξέταση, καθώς η Θέουτα αποτελεί πάγιο σημείο διπλωματικής τριβής. Άλλα κράτη-μέλη: Φινλανδία, Δανία και Τσεχία εξέφρασαν επίσης δημόσια στήριξη στην ιδέα αναστολής της Ισπανίας από τη Σένγκεν, διευρύνοντας την πίεση πέρα από την Ιταλία.



Το ακανθώδες ζήτημα του καθεστώτος Σένγκεν στη Θέουτα

Η νέα αυτή κρίση φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ειδικό καθεστώς που διέπει τους ισπανικούς θύλακες στη Βόρεια Αφρική. Η τοπική κυβέρνηση της Θέουτα και η ισπανική αντιπολίτευση πιέζουν για πλήρη ενσωμάτωση της Θέουτα στη Ζώνη Σένγκεν, με απαίτηση θεώρησης για κάθε Μαροκινό πολίτη που θέλει να περάσει, καθώς και μόνιμη παρουσία της Frontex στα σύνορα.

Το Μαρόκο αντιτίθεται σθεναρά, καθώς η επιβολή βίζας Σένγκεν στα σύνορα της Θέουτα θα συνιστούσε de facto αναγνώριση της ισπανικής κυριαρχίας επί εδαφών που το Μαρόκο διεκδικεί ως «κατεχόμενα».

Όταν η μετανάστευση γίνεται εργαλείο πίεσης

Η κρίση στη Θέουτα δεν αποτελεί μεμονωμένο επεισόδιο. Ο ισπανικός θύλακας, μαζί με τη Μελίγια, αποτελεί εδώ και δεκαετίες το πιο ευαίσθητο σημείο ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αφρική, με τις μεταναστευτικές ροές να μετατρέπονται συχνά σε εργαλείο διπλωματικής πίεσης.

Σεπτέμβριος 2005 - Η πρώτη μεγάλη έφοδος στα σύνορα: Μαζικές προσπάθειες από εκατοντάδες μετανάστες να περάσουν τους συνοριακούς φράχτες της Θέουτα και της Μελίγια. Οι βίαιες συγκρούσεις με τις ισπανικές και μαροκινές δυνάμεις ασφαλείας άφησαν πίσω τους 15 νεκρούς, οδηγώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση στη χρηματοδότηση της ενίσχυσης των συνόρων με διπλούς φράχτες, αισθητήρες και αυξημένα μέτρα επιτήρησης.

Μαζικές προσπάθειες από εκατοντάδες μετανάστες να περάσουν τους συνοριακούς φράχτες της Θέουτα και της Μελίγια. Οι βίαιες συγκρούσεις με τις ισπανικές και μαροκινές δυνάμεις ασφαλείας άφησαν πίσω τους 15 νεκρούς, οδηγώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση στη χρηματοδότηση της ενίσχυσης των συνόρων με διπλούς φράχτες, αισθητήρες και αυξημένα μέτρα επιτήρησης. Φεβρουάριος 2014 - Η τραγωδία του Tarajal: Περισσότεροι από 200 άνθρωποι επιχείρησαν να εισέλθουν στη Θέουτα κολυμπώντας γύρω από τον κυματοθραύστη του Tarajal. Η χρήση σφαιριδίων καουτσούκ και δακρυγόνων από την ισπανική Guardia Civil προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 15 μεταναστών από πνιγμό, πυροδοτώντας διεθνείς αντιδράσεις και μια μακρά δικαστική διαμάχη για την ευθύνη των ισπανικών αρχών.

Περισσότεροι από 200 άνθρωποι επιχείρησαν να εισέλθουν στη Θέουτα κολυμπώντας γύρω από τον κυματοθραύστη του Tarajal. Η χρήση σφαιριδίων καουτσούκ και δακρυγόνων από την ισπανική Guardia Civil προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 15 μεταναστών από πνιγμό, πυροδοτώντας διεθνείς αντιδράσεις και μια μακρά δικαστική διαμάχη για την ευθύνη των ισπανικών αρχών. Μάιος 2021 - Η κρίση των 10.000 μεταναστών: Σε διάστημα μόλις δύο ημερών, περίπου 10.000 άνθρωποι πέρασαν στη Θέουτα, μετά την απόσυρση των ελέγχων από τις μαροκινές αρχές. Η μαζική είσοδος θεωρήθηκε από την Ισπανία ως μορφή πίεσης του Ραμπάτ, σε μια περίοδο έντασης λόγω της νοσηλείας στην Ισπανία του Ιμπραχίμ Γκάλι, ηγέτη του Μετώπου Πολισάριο που δραστηριοποιείται στη Δυτική Σαχάρα.

Σε διάστημα μόλις δύο ημερών, περίπου 10.000 άνθρωποι πέρασαν στη Θέουτα, μετά την απόσυρση των ελέγχων από τις μαροκινές αρχές. Η μαζική είσοδος θεωρήθηκε από την Ισπανία ως μορφή πίεσης του Ραμπάτ, σε μια περίοδο έντασης λόγω της νοσηλείας στην Ισπανία του Ιμπραχίμ Γκάλι, ηγέτη του Μετώπου Πολισάριο που δραστηριοποιείται στη Δυτική Σαχάρα. Μάρτιος 2022 - Η διπλωματική στροφή Σάντσεθ: Η Μαδρίτη άλλαξε στάση στο ζήτημα της Δυτικής Σαχάρας, με τον Πέδρο Σάντσεθ να στηρίζει το σχέδιο αυτονομίας που πρότεινε το Μαρόκο για την περιοχή. Η κίνηση αυτή οδήγησε σε εξομάλυνση των σχέσεων με το Ραμπάτ και συνοδεύτηκε από ενισχυμένη συνεργασία στον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών προς τη Θέουτα και τη Μελίγια.

Η νέα κρίση του 2026 επαναφέρει το ερώτημα που υπάρχει εδώ και χρόνια. Τα σύνορα της Θέουτα αποτελούν απλώς ένα μεταναστευτικό πέρασμα ή ένα γεωπολιτικό εργαλείο που μπορεί να επηρεάσει τις ισορροπίες ανάμεσα στην Ισπανία, το Μαρόκο και ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση;

Ανθρωπιστικό αδιέξοδο και η επόμενη μέρα

Η Θέουτα βρέθηκε ξανά, έστω και για λίγες ώρες, σε κατάσταση πολιορκίας, με κέντρα φιλοξενίας να καταρρέουν και χιλιάδες ανθρώπους να κοιμούνται στους δρόμους και τις παραλίες, ενώ ο στρατός περιπολούσε.

Η ταχεία επιστροφή της πλειονότητας των μεταναστών στο Μαρόκο δείχνει ότι η άμεση κρίση αποκλιμακώνεται. Όμως η απόφαση της Ιταλίας και η πίεση από άλλα κράτη-μέλη αναδεικνύουν ότι το ζήτημα δεν είναι πλέον ένα τοπικό ισπανικό επεισόδιο, αλλά μια ακόμη δοκιμασία για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και το αν μπορεί να προστατεύσει τα εξωτερικά της σύνορα χωρίς να ακυρώσει την εσωτερική ελεύθερη μετακίνηση, κάτι που αποτελεί έναν από τους πυλώνες της.

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Πηγή: skai.gr

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