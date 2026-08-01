Νέα νυχτερινή επιδρομή με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης σκότωσε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους στην ουκρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοινώθηκε νωρίς το πρωί, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να φάσκει και να αντιφάσκει για το εάν θα δοθεί πράσινο φως στο Κίεβο για την παραγωγή πυραύλων προορισμένων για τα αντιπυραυλικά συστήματα Patriot.

Η άμυνα έναντι των βαλλιστικών πυραύλων, που είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εξουδετερωθούν, αποτελεί «απόλυτη προτεραιότητα» για την ουκρανική κυβέρνηση καθώς οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εντείνουν τα πλήγματά τους στην Ουκρανία με τέτοια όπλα.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πρωτεύουσα», ανέφερε μέσω Telegram ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο, ενώ λίγο αργότερα η στρατιωτική διοίκηση της πόλης του Κιέβου ανέβασε σε τέσσερις τον απολογισμό των νεκρών.

Επικαλούμενος ιατρικές πηγές, ο δήμαρχος Κλίτσκο έκανε επίσης λόγο για «15 τραυματίες», ανάμεσά τους δυο εφήβους.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου στην πόλη μετέδωσε νωρίτερα πως ακούστηκε σειρά ισχυρών εκρήξεων, που ενεργοποίησαν συναγερμούς σταθμευμένων αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση Κιέβου, εκδηλώθηκε «πυρκαγιά σε 6ώροφο ακίνητο στη συνοικία Σολομιάνσκι», ενώ κατά την ίδια πηγή υπήρξαν ζημιές και φωτιές και σε άλλες συνοικίες.

Η πηγή αυτή κήρυξε τον συναγερμό λήξαντα στις 02:47.

«Εκρήξεις στην πόλη. Το Κίεβο υφίσταται επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους. Μείνετε στα καταφύγια!», είχε αναφέρει αρχικά ο δήμαρχος Κλίτσκο στη 01:36.

Τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ουκρανία, έξι μέλη της ίδιας οικογένειας σε χωριό κοντά στην πόλη Κρεβί Ρι, ένας στο Κίεβο και ένας στην Πολτάβα. Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε, επικαλούμενος προκαταρκτικές πληροφορίες, ότι ο πύραυλος που έπληξε σπίτι στο χωριό κοντά στην Κρεβί Ρι είχε κατασκευαστεί στη Βόρεια Κορέα.

«Δεν νομίζω»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στις αρχές Ιουλίου έλεγε πως θα μπορούσε να δοθεί άδεια στην Ουκρανία να παράγει πυραύλους για τα συστήματα Patriot, καθώς αντιμετωπίζει οξείες ελλείψεις, φάνηκε χθες να αμφισβητεί την προοπτική.

Ο ουκρανός ομόλογός του Ζελένσκι, που τον επισκέφτηκε στις αρχές της εβδομάδας στον Λευκό Οίκο, «θα ήθελε να έχει Patriot και θα ήθελε να έχει Tomahawk», είπε ο κ. Τραμπ κατά τη διάρκεια του υπουργικού του συμβουλίου, στο τμήμα του που ήταν ανοικτό στον Τύπο.

«Αυτά τα όπλα είναι απίστευτα. Αλλά πρέπει να προσέχεις πολύ προτού αφήσεις κάποιον άλλον να τα παράγει», συνέχισε, διότι μπορεί να στραφεί «εναντίον σου».

«Δεν έχουμε συμφωνήσει. Το συζητάμε», πρόσθεσε.

Ο ρεπουμπλικάνος είπε προχθές Πέμπτη στους Financial Times πως δεν είναι «σίγουρος» πως θα δώσει το πράσινο φως στο Κίεβο να παράγει πυραύλους για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, τα μόνα ικανά να καταρρίπτουν βαλλιστικούς πυραύλους στο ουκρανικό οπλοστάσιο ως έχει σήμερα.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι αντιμέτωπες με έλλειψη πυραύλων PAC-3 για τα αυτά, που οξύνθηκε μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Την Πέμπτη η Βαρσοβία κατηγόρησε τη Μόσχα πως ευθυνόταν για την εκτόξευση πυραύλου που κατέπεσε στην Πολωνία, χωρίς να τραυματιστεί κανείς, κατά τη διάρκεια των πληγμάτων στην Ουκρανία. Το NATO υποσχέθηκε να λάβει «όλα τα απαραίτητα μέτρα για να υπερασπίσει την επικράτειά (του)», χωρίς να αναφερθεί ρητώς στην Πολωνία.

Από την πλευρά τους, οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας εντείνουν τις επιδρομές τους κυρίως με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εναντίον ρωσικών πόλεων ενίοτε πολύ μακριά από τα σύνορα, βάζοντας στο στόχαστρο υποδομές, ιδιαίτερα πετρελαϊκές κι επιμελητειακές.

Πηγή: skai.gr

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