Στα χαρακώματα για δάνεια και χρηματοδότηση

Της Δώρας Αντωνίου

Το «πόθεν έσχες» της ΕΛ.Α.Σ. βάζει στο κάδρο της πολιτικής αντιπαράθεσης με τον Αλέξη Τσίπρα η κυβέρνηση, σηκώνοντας το γάντι στην επίθεση από την πλευρά της Αμαλίας με επίκεντρο τα χρέη της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ. Με την ΕΛ.Α.Σ. να επιμένει το προηγούμενο διήμερο να μιλάει για τα χρέη των δύο κομμάτων, χθες ήρθε η αντίδραση από την πλευρά της κυβέρνησης. Όπως κατέστη σαφές, δεν υπάρχει καμιά διάθεση να αφεθούν αναπάντητα τα όσα λέγονται από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ιδιαίτερα καθώς επισημαίνεται ότι την τελευταία δεκαετία δεν έχει προχωρήσει σε κάποιο νέο δανεισμό το κυβερνών κόμμα. Ούτε πρόκειται να αφεθεί να εμφανίζεται ο πρώην πρωθυπουργός ως τιμητής των πάντων.

«Επί των ημερών του Κυριάκου, Μητσοτάκη, από τότε δηλαδή που εξελέγη πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μέχρι και σήμερα, 10 χρόνια πλέον, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δανεισμό, ούτε ένα ευρώ» δήλωσε ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. Ενώ φρόντισε να βάλει το πλαίσιο εντός του οποίου η κυβέρνηση τοποθετεί τον κ. Τσίπρα: «Κουνάει το δάχτυλο ένα κόμμα, που ο Πρόεδρός του, όταν ήταν Πρωθυπουργός, φόρτωσε στον Έλληνα φορολογούμενο, όχι για ένα και δύο και πέντε και δέκα χρόνια και όχι σε ένα κόμμα, στον Έλληνα φορολογούμενο, 100 με 120 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία αν δεν ήταν ο κύριος Τσίπρας και οι χειρισμοί του, δεν θα είχαν φορτωθεί».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, πήγε ένα βήμα πιο πέρα και έβαλε στο τραπέζι το θέμα της προέλευσης των χρημάτων που δαπανώνται για τη λειτουργία της ΕΛ.Α.Σ και για την κομματική δραστηριότητα. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση και αναφερόμενος στον κ. Τσίπρα, τόνισε: «Από που προέρχονται τα δικά του χρήματα, μια και δεν έχει κρατική χρηματοδότηση; Για να κάνει εκδηλώσεις, καμπάνιες κ.λπ. Θα ήταν χρήσιμο, μια και επιθυμεί να εκφράσει την εντιμότητα στην πολιτική, θα ήταν χρήσιμο να μας πει πόσο του κόστισε κάθε εκδήλωση και πως πληρώθηκαν όλα αυτά;».

Στην κυβέρνηση, δεδομένης και της δημοσκοπικής εικόνας, θεωρούν ότι το μέτωπο με την ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα θα είναι το κυρίαρχο δίπολο κατά την προεκλογική περίοδο. Έτσι, δεν μπορεί να αφεθεί αναπάντητο οτιδήποτε λέγεται. Πολύ περισσότερο όταν αφορά υπαινιγμούς για μη χρηστή διαχείριση στην καλύτερη περίπτωση ή διαφθοράς και συναλλαγής στη χειρότερη.

Τα ερωτήματα θα συνεχίσουν να τίθενται από την πλευρά των στελεχών της κυβέρνησης και της Ν.Δ., που επιμένουν ότι δεν μπορεί ο κ. Τσίπρας να εμφανίζεται ως κάτι νέο στην πολιτική τη στιγμή που έχει πίσω του συγκεκριμένη πολιτική διαδρομή. Αναφορικά, δε, με το θέμα της χρηματοδότησης της δραστηριότητας του κόμματος του πρώην πρωθυπουργού, επισημαίνεται ότι είναι γνωστό στα κομματικά επιτελεία πόσο κοστίζει η διοργάνωση εκδηλώσεων, η μίσθωση χώρων και εξοπλισμού, και με βάση αυτά τα δεδομένα τίθενται τα ερωτήματα για την κάλυψη της δαπάνης αυτής.

Πηγή: skai.gr

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