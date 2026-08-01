«Εξαιρετική επιτυχία»: ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε χθες Παρασκευή την ικανοποίησή του για το κύμα της δεξιάς, που πλέον κυβερνά στα περισσότερα κράτη της Λατινικής Αμερικής.

«Για πρώτη φορά εδώ και 15 ή 20 χρόνια, στη μεγάλη πλειονότητα των χωρών της ηπείρου κυβερνούν πλέον ηγέτες και κυβερνήσεις τασσόμενες υπέρ της Αμερικής», είπε κατά τη διάρκεια υπουργικού συμβουλίου στο Καμπ Ντέιβιντ.

«Πρακτικά σε όλες τις εκλογές που έγιναν» στη Λατινική Αμερική «μετά την εκλογή σας στην προεδρία (των ΗΠΑ) επικράτησε προσωπικότητα που τάσσεται υπέρ της Αμερικής, και νομίζω πως αυτή είναι απίστευτη κατάσταση», επέμεινε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, απευθυνόμενος στον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Στους ηγέτες που ευθυγραμμίζονται με την Ουάσιγκτον προστέθηκε μόλις η νέα πρόεδρος του Περού, η Κέικο Φουχιμόρι, που ορκίστηκε κι ανέλαβε την εξουσία την Τρίτη· ο κ. Ρούμπιο συνομίλησε μαζί της τηλεφωνικά χθες, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Στα περισσότερα προεδρικά μέγαρα στη Λατινική Αμερική, από τη Χιλή ως τον Ισημερινό, βρίσκονται πλέον αντιπρόσωποι νέας γενιάς ηγετών της δεξιάς με ρητορική περί νόμου και τάξης, αντιμεταναστευτική, κατά κανόνα ακραία φιλελεύθερες ιδέες για την οικονομία...

Στην Κολομβία ετοιμάζεται να πάρει τη σκυτάλη πολιτικός της άκρας δεξιάς, ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, που θα αντικαταστήσει αυτόν τον μήνα τον σοσιαλδημοκράτη πρόεδρο Γουστάβο Πέτρο. Με την υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ, υπόσχεται να εφαρμόσει πολύ σκληρή γραμμή έναντι των ανταρτών της άκρας αριστεράς και του οργανωμένου εγκλήματος και να εφαρμόσει ακραία φιλελεύθερη οικονομική πολιτική.

Η αριστερά στις διάφορες εκφάνσεις της δεν κυβερνά πλέον παρά σε δυο δυνάμεις της περιοχής, το Μεξικό και τη Βραζιλία, όπως και στον ιστορικό αντίπαλο των ΗΠΑ, την Κούβα, που όμως είναι βυθισμένη σε σοβαρή οικονομική κρίση.

Η Αβάνα έχασε τον Ιανουάριο τον κυριότερο σύμμαχό της στην περιοχή, τον μέχρι τότε πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, που αιχμαλωτίστηκε σε αιματηρή επιδρομή του στρατού των ΗΠΑ στο Καράκας κι είναι φυλακισμένος ενόψει δίκης του από την αμερικανική δικαιοσύνη. Έκτοτε, η υπηρεσιακή κυβέρνηση στο Καράκας, υπό πίεση, συνεργάζεται με την Ουάσιγκτον.

Πηγή: skai.gr

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