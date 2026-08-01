Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ξανά χθες Παρασκευή να διατάξει «πολύ δυνατά» πλήγματα στο Ιράν, ενώ αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται να εξαπολύσει νέα σειρά μαζικών βομβαρδισμών το σαββατοκύριακο, βάζοντας στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Πέντε και πλέον μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου, με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν, η ένοπλη σύρραξη παρατείνεται, με τα πλήγματα να έχουν ξαναρχίσει κι από τη μια κι από την άλλη πλευρά.

«Θα τους χτυπήσουμε πολύ δυνατά και, κάποια στιγμή θα πουν ‘δεν μπορούμε άλλο’», διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου του στην προεδρική εξοχική κατοικία στο Καμπ Ντέιβιντ, όχι μακριά από την Ουάσιγκτον.

Επικαλούμενη αμερικανούς αξιωματούχους που εκφράστηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, η Wall Street Journal ανέφερε ότι ο αμερικανός πρόεδρος θέλει να γίνουν νέοι βομβαρδισμοί που θα αναγκάσουν την Τεχεράνη να συνθηκολογήσει και πιθανόν να αρχίσουν μέσα στο σαββατοκύριακο.

Ο στρατός του Ιράν στοχοποίησε την Τετάρτη αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, ενώ έγιναν αμερικανοσαουδαραβικοί βομβαρδισμοί στο Ιράκ, εναντίον ιρακινών ένοπλων παρατάξεων τασσόμενων υπέρ της Τεχεράνης, ενώ ανακοινώθηκε επίσης κύμα αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν.

Το Πακιστάν, που μεσολαβεί, διαβεβαίωσε την Πέμπτη πως οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ μοιάζει ολοένα περισσότερο εκνευρισμένος με την έλλειψη προόδου στο πεδίο και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS News, επικαλούμενο πηγές του τις οποίες δεν κατονόμασε, μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ σχεδιάζουν βομβαρδισμούς εναντίον ενεργειακών υποδομών στο Ιράν, πιθανόν μέσα στο σαββατοκύριακο, ότι συζητείται η ολοκλήρωσή τους προτού ανοίξουν οι αγορές μεθαύριο Δευτέρα και μια από τις προτάσεις που εξετάζονται είναι να κοπεί το ρεύμα στην πρωτεύουσα Τεχεράνη. Στο στόχαστρο θα έμπαιναν διυλιστήρια πετρελαίου και ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια, εξήγησε.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πάντως δεν έχει διατάξει ακόμη να προχωρήσουν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, κατά τις πηγές του δικτύου.

Η επιχείρηση θα σηματοδοτούσε την επανένταξη του Ισραήλ στις στρατιωτικές επιχειρήσεις μετά την κατάρρευση της κατάπαυσης του πυρός τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με το δίκτυο, ορισμένοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου εξέφρασαν έντονες επιφυλάξεις για το σχέδιο αυτό στο υπουργικό συμβούλιο χθες.

Πηγή: skai.gr

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