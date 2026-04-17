Ουκρανία: Ρωσικά drones έπληξαν ουκρανικό λιμάνι στον Δούναβη

Ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) προκάλεσε ζημιές σε υποδομές στο μεγαλύτερο λιμάνι της Ουκρανίας στον ποταμό Δούναβη, το Ισμαΐλ, ενώ ένα drone παρεξέκλινε της πορείας του και εισήλθε σε ρουμανικό έδαφος, δήλωσαν σήμερα οι ουκρανικές και οι ρουμανικές αρχές.

Το λιμάνι βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της Ουκρανίας απέναντι από ρουμανικό έδαφος, που βρίσκεται στην αντίπερα όχθη του Δούναβη. Αποτελεί σημαντικό κόμβο επιμελητείας για την Ουκρανία εν καιρώ πολέμου και δέχεται συχνά πλήγματα.

Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιές, που γρήγορα τέθηκαν υπό έλεγχο από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Κτίρια διοικητικών υπηρεσιών και εγκαταστάσεων παραγωγής καθώς και σιδηροδρομικές υποδομές υπέστησαν ζημιές, δήλωσε το ουκρανικό υπουργείο για την Ανάπτυξη Κοινοτήτων και Εδαφών.

«Οι επιθέσεις στις λιμενικές υποδομές της περιοχής συνεχίζονται για αρκετές ημέρες στη σειρά», δήλωσε το υπουργείο σε ανάρτηση στο Telegram. Πρόσθεσε ότι δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.

Οι λιμενικές αρχές της Ουκρανίας δήλωσαν ότι το λιμάνι, το οποίο δεν κατονόμασαν, συνεχίζει να λειτουργεί.

Η Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε έναν βαλλιστικό πύραυλο και 172 drones κατά της Ουκρανίας από τις 06.00 μ.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) χθες, Πέμπτη. Μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν ή εξουδετέρωσαν 147 drones, αλλά ο πύραυλος και 20 drones έπληξαν οκτώ σημεία, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Το ρουμανικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι τα συστήματα ραντάρ του εντόπισαν ένα drone που παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο κατά τη νυχτερινή ρωσική επίθεση στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

