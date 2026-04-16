Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Τι προβλέπει η συμφωνία εκεχειρίας Ισραήλ-Λιβάνου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε 10ήμερη εκεχειρία, μια εξέλιξη που θα μπορούσε να ενισχύσει τις προσπάθειες για παράταση της εκεχειρίας μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, έπειτα από εβδομάδες σφοδρών συγκρούσεων.

Το Ισραήλ δεν συγκρούεται άμεσα με τον Λίβανο ως κράτος, αλλά με τη Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν και δρα εντός λιβανικού εδάφους. Η Χεζμπολάχ ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «οποιαδήποτε εκεχειρία πρέπει να καλύπτει ολόκληρη την επικράτεια του Λιβάνου και να μην επιτρέπει στον ισραηλινό εχθρό καμία ελευθερία κινήσεων».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, δήλωσε ότι συμφώνησε στην εκεχειρία «για την προώθηση» των προσπαθειών ειρήνης με τον Λίβανο. «Έχουμε μια ευκαιρία να επιτύχουμε μια ιστορική συμφωνία ειρήνης με τον Λίβανο», ανέφερε.

Το Ισραήλ έχει προχωρήσει σε χερσαία εισβολή στον νότιο Λίβανο, όπου οι δυνάμεις του εμπλέκονται σε σφοδρές μάχες με τη Χεζμπολάχ στην παραμεθόρια ζώνη.

Τι προβλέπει η συμφωνία εκεχειρίας Ισραήλ-Λιβάνου

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διευκρίνισε τους βασικούς όρους της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου:

Η αρχική διάρκεια της εκεχειρίας μπορεί να παραταθεί κατόπιν κοινής συμφωνίας των δύο πλευρών, εφόσον υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις

Το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα να λάβει «όλα τα αναγκαία μέτρα αυτοάμυνας» έναντι άμεσων ή επικείμενων απειλών

Ο Λίβανος δεσμεύεται να λάβει ουσιαστικά μέτρα ώστε να αποτρέψει τη Χεζμπολάχ και άλλες ένοπλες ομάδες από επιθέσεις κατά ισραηλινών στόχων

Αναγνωρίζεται ότι οι λιβανικές δυνάμεις ασφαλείας έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την κυριαρχία και την άμυνα της χώρας

Ισραήλ και Λίβανος ζητούν από τις ΗΠΑ να διευκολύνουν περαιτέρω άμεσες διαπραγματεύσεις

Οι συνομιλίες θα στοχεύουν στην επίλυση όλων των εκκρεμών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένης της οριοθέτησης των χερσαίων συνόρων





Πηγή: skai.gr

