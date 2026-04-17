Η μετάβαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) από τον πόλεμο με συμβατικά στρατιωτικά μέσα στον οικονομικό πόλεμο με τον αποκλεισμό των πλοίων και των λιμένων του Ιράν είναι μια προσπάθεια τερματισμού της σύγκρουσης χωρίς μια νέα αμερικανοϊσραηλινή επίθεση σχολιάζει το CNN.



Η λογική της επιχείρησης είναι ότι εάν το Ιράν δεν μπορεί να εξάγει το πετρέλαιό του και να εισάγει ζωτικά προϊόντα, θα υποστεί τόσο καταστροφικές οικονομικές και ανθρωπιστικές συνέπειες που δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχτεί τους όρους των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.



Αυτό μπορεί να είναι ένα εύλογο στοίχημα. Μια οικονομία που έχει ήδη διαλυθεί από τις κυρώσεις θα μπορούσε γρήγορα να υποστεί κρίσιμες ελλείψεις τροφίμων, υπερπληθωρισμό και τραπεζική κρίση. Θα ήταν μια καλή λύση αν ο Τραμπ απαντούσε στην προσπάθεια του Ιράν να στραγγαλίσει την παγκόσμια οικονομία κλείνοντας μερικώς το Στενό του Ορμούζ με τη δικό του αποφασιστική θαλάσσια τακτική.

Φρούδες ελπίδες για την Ουάσινγκτον;

Ωστόσο, οι αυξανόμενες ελπίδες των Αμερικανών αξιωματούχων, των συντηρητικών δημοσιογράφων και των αναλυτών ότι ο αποκλεισμός θα μπορούσε να γονατίσει το Ιράν στηρίζονται σε μια υπόθεση που έχει επανειλημμένα οδηγήσει τις ΗΠΑ σε λάθος δρόμο στη Μέση Ανατολή.



Η στρατηγική υποθέτει ότι το Ιράν θα ανταποκριθεί στην πίεση με τρόπο που η Ουάσινγκτον αντιλαμβάνεται ως λογικό. Η πρόσφατη ιστορία, ωστόσο, υποδηλώνει ότι οι αντίπαλοι των ΗΠΑ - όπως το Ιράκ, το Αφγανιστάν, η Ρωσία και η Λιβύη - συχνά δεν ενεργούν σύμφωνα με τους δυτικούς υπολογισμούς των δικών τους εθνικών συμφερόντων.



Η ελπίδα είναι ότι οι Ιρανοί ηγέτες θα συμβιβαστούν για να μετριάσουν τις τελικές ακραίες επιπτώσεις του μπλόκου. Το σχέδιο υποδηλώνει επίσης την ελπίδα ότι η επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών θα μπορούσε να πυροδοτήσει νέα εσωτερική πολιτική διαφωνία και να δοκιμάσει την επιρροή του καθεστώτος. Και μακροπρόθεσμα, βασίζεται στην προφανή ανάγκη των Ιρανών ηγετών να δημιουργήσουν οικονομική ανάπτυξη για την ανοικοδόμηση μετά από μια αδιάκοπη εκστρατεία βομβαρδισμών από ΗΠΑ και Ισραήλ.



Αλλά η ιδέα ότι οι Ιρανοί ηγέτες θα δουν τα διακυβεύματα με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αποτελεί άλμα λογικής.

Οι επαναστατικές αρχές έχουν ήδη δείξει αδιαφορία για τα βάσανα του λαού τους με διαδοχικές πολιτικές καταστολές που έχουν σκοτώσει χιλιάδες, σύμφωνα με ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εξωτερικές εκτιμήσεις. Η επιβίωση του καθεστώτος παρά τη δολοφονία πολλών κορυφαίων ηγετών κατά τη διάρκεια του πολέμου έχει ήδη δείξει την υψηλή αντοχή του στον «πόνο».



Είναι πιθανό οι ΗΠΑ να υποτιμούν ξανά την αντοχή της Τεχεράνης σε αυτό που οι ηγέτες του Ιράν αντιλαμβάνονται ως μια υπαρξιακή μάχη. Τα ρεπορτάζ του CNN και άλλων μέσων υποδηλώνουν ότι ο Τραμπ πίστευε ότι η επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ θα τερμάτιζε γρήγορα τον πόλεμο - πολύ πριν το Ιράν λάβει μέτρα όπως το κλείσιμο του στενού.



Το αποτέλεσμα του αποκλεισμού των ΗΠΑ μπορεί επομένως να εξαρτηθεί από το χρονοδιάγραμμα.



Θα αυξηθεί η πίεση στο Ιράν και θα αλλάξει τη συμπεριφορά του πριν ο αποκλεισμός των ΗΠΑ επιδεινώσει την παγκόσμια οικονομική ζημία που έχει ήδη προκαλέσει το κλείσιμο του Στενού από το Ιράν, το οποίο έχει εξαλείψει ένα σημαντικό μέρος των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου;



Εάν δεν συμβεί αυτό, η νέα προσέγγιση του Τραμπ θα μπορούσε να μετατραπεί σε μια ακόμη πολιτική παγίδα και να εμβαθύνει την επίδραση ενός πολέμου που ήδη απειλεί τις ελπίδες των Ρεπουμπλικανών για τις ενδιάμεσες εκλογές.

Πώς ο αποκλεισμός θα μπορούσε να πλήξει γρήγορα την οικονομία του Ιράν

Πάντως, μια ανάλυση του Ιδρύματος για την Υπεράσπιση των Δημοκρατιών (FDD), η οποία έχει συζητηθεί ευρέως στην Ουάσινγκτον τις τελευταίες ημέρες, υποστηρίζει ότι ο αποκλεισμός - που διατηρείται από αμερικανικά πλοία έξω από το Στενό του Ορμούζ, με την υποστήριξη αεροσκαφών και στρατευμάτων - μπορεί να είναι αποτελεσματικός.

Ο ανώτερος συνεργάτης του FDD, Μιαντ Μαλέκι, υποστηρίζει ότι ο αποκλεισμός θα μπορούσε να βλάψει γρήγορα την οικονομία του Ιράν, να διακόψει το μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου του, να σταματήσει τις εξαγωγές πετρελαίου του και να προκαλέσει πληθωρισμό και συναλλαγματική πίεση μέσα σε λίγες μέρες. Το Ιράν είναι ιδιαίτερα ευάλωτο σε ένα τέτοιο σχέδιο, επειδή περισσότερο από το 90% του ετήσιου εμπορίου του, ύψους 109,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, περνάει από το στενό, αναφέρει η ανάλυση. Και οι Ιρανοί μπορεί να αναγκαστούν να σταματήσουν την παραγωγή πετρελαίου μέσα σε λίγες εβδομάδες, επειδή δεν θα έχουν πού να αποθηκεύσουν το προϊόν εάν δεν μπορεί να σταλεί στη θάλασσα.

Επομένως, υπάρχει πιθανότητα το σχέδιο να αρχίσει να περιορίζει τις επιλογές του Ιράν με τρόπο που η στρατιωτική επίθεση από αέρος δεν μπόρεσε να κάνει.



«Έχουν ουσιαστικά δεχθεί χτύπημα στο πρόσωπο με ρόπαλο από στρατιωτικής άποψης, αλλά δεν έχουμε πραγματικά καταπνίξει την οικονομία τους. Και γι' αυτό πιστεύω ότι πιστεύουν ότι έχουν ακόμα κάποια χαρτιά να παίξουν», δήλωσε ο απόστρατος Ναύαρχος Τζέιμς Σταυρίδης, πρώην Ανώτατος Διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων του ΝΑΤΟ, στο CNN την Τετάρτη.



Ο αποκλεισμός θέτει το Ιράν αντιμέτωπο με ένα νέο στρατηγικό παζλ. Οι επιλογές του για κλιμάκωση είναι επικίνδυνες, καθώς θα μπορούσαν να προκαλέσουν επανέναρξη των εχθροπραξιών και διακοπή της εκεχειρίας με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Οι δυνάμεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης θα μπορούσαν να απαντήσουν στον αποκλεισμό των λιμανιών τους ανανεώνοντας τις επιθέσεις εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο.



Μια άλλη επιλογή θα ήταν οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη, που υποστηρίζονται από το Ιράν, να κλείσουν μια εναλλακτική διαδρομή διακίνησης πετρελαίου μέσω της Ερυθράς Θάλασσας. Μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε πλήγμα για την παγκόσμια οικονομία και σίγουρα θα ασκούσε πολιτική πίεση στον Τραμπ, καθώς ο πόλεμος θα απειλούσε να βγει εκτός ελέγχου.



Ο αποκλεισμός είναι επίσης επικίνδυνος για τις ΗΠΑ. Ένας έμμεσος στόχος της επιχείρησης είναι να ασκηθεί πίεση σε όσα έθνη αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο, όπως η Κίνα και η Ινδία, ώστε να προσπαθήσουν να αναγκάσουν την Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αλλά αν οι αμερικανικές δυνάμεις απαγόρευαν την είσοδο ενός κινεζικού πλοίου που αναχωρούσε από το Ιράν, θα κινδύνευαν επίσης να προκαλέσουν ένα διπλωματικό επεισόδιο εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση του Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, την οποία ο πρόεδρος ανυπομονούσε εδώ και καιρό.

Οι ΗΠΑ είναι αισιόδοξες ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί σύντομα

Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος είναι αισιόδοξος ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν νέο γύρο συνομιλιών με το Ιράν, μετά την αποτυχία μιας πρώτης συνεδρίασης την περασμένη εβδομάδα στο Πακιστάν.



«Τίποτα δεν είναι επίσημο μέχρι να το ακούσετε από εμάς εδώ στον Λευκό Οίκο», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λέβιτ στους δημοσιογράφους την Τετάρτη. «Αλλά αισθανόμαστε καλά για τις προοπτικές μιας συμφωνίας».

Η επιτυχής ειρηνευτική διαδικασία απαιτεί από κάθε πλευρά να εργαστεί για να δημιουργήσει έναν χώρο κοινών ευκαιριών όπου τα συμφέροντα και οι στόχοι μπορούν να ικανοποιηθούν και να παρουσιαστούν ως νίκη στα εσωτερικά ακρωατήρια. Αυτό πιθανότατα θα απαιτήσει πολλούς μήνες, συμπεριλαμβανομένης έντονης συζήτησης για περίπλοκα θέματα όπως η πυρηνική φυσική και η επιστήμη του εμπλουτισμού ουρανίου. Θα απαιτήσει από την κυβέρνηση των ΗΠΑ να επιδείξει βάθος, διακριτικότητα και υπομονή που μέχρι στιγμής έλειπε από τη διπλωματία της.



Επομένως, το μεγαλύτερο ερώτημα σχετικά με τον νέο αποκλεισμό του Τραμπ στο Ιράν μπορεί να μην είναι τι θα συμβεί αν αποτύχει. Θα είναι τι θα ακολουθήσει αν λειτουργήσει.



Πηγή: skai.gr

