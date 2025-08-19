Σε πρόοδο προς την κατεύθυνση των απευθείας συνομιλιών Ζελένσκι – Πούτιν φαίνεται πως οδηγούν οι κρίσιμες επαφές του Ουκρανού προέδρου και των Ευρωπαίων ηγετών με τον Αμερικανό πρόεδρο στην Ουάσινγκτον, τουλάχιστον αυτό είναι το αφήγημα του Λευκού Οίκου, ωστόσο οι λεπτομέρειες σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία παραμένουν «θολό τοπίο» και κρίνονται απολύτως απαραίτητες για οποιαδήποτε ουσιαστική πρόοδο.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι τηλεφώνησε στον Βλαντίμιρ Πούτιν για να κανονίσει μια συνάντηση μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Ο Πούτιν συμφώνησε σε κατ' ιδίαν συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να συζητήσουν μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ και Ευρωπαίους ηγέτες, αν και η Μόσχα δεν έχει επιβεβαιώσει τη συνάντηση. Πάντως, η Μόσχα στην πρώτη αντίδρασή της, χαρακτήρισε τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο ως «σημαντική ημέρα διπλωματίας».

Ο Ζελένσκι, σε συνέντευξη Τύπου αργότερα, δήλωσε ότι η Ρωσία πρότεινε μια διμερή συνάντηση με την Ουκρανία, ακολουθούμενη από μια τριμερή συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Είπε ότι είναι έτοιμος για «οποιαδήποτε μορφή» συνάντησης με τον Ρώσο πρόεδρο.

Η σύνοδος κορυφής Ζελένσκι-Πούτιν μπορεί να πραγματοποιηθεί «εντός των επόμενων εβδομάδων» δηλώνει η αμερικανική πλευρά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα «παρέχονταν» από τις ευρωπαϊκές χώρες με «συντονισμό» από τις ΗΠΑ. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι μετά τις συνομιλίες, οι εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο θα «επισημοποιηθούν» εντός 10 ημερών. Έχουν συζητηθεί εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία «τύπου άρθρου 5» του ΝΑΤΟ, αλλά όχι με ένταξή της στο ΝΑΤΟ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε στο BBC ότι οι διαπραγματεύσεις για τις εγγυήσεις ασφαλείας θα συνεχιστούν σήμερα Τρίτη.

Ο Τραμπ συνεχίζει να απορρίπτει την κατάπαυση του πυρός ως προϋπόθεση πριν από μια ειρηνευτική συμφωνία, αλλά οι ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση.

«Δεν γνωρίζουμε ποιες είναι οι λεπτομέρειες των εγγυήσεων ασφαλείας που φαίνεται να προσφέρουν οι Αμερικανοί, αλλά το γεγονός ότι στο τέλος αυτής της εξαιρετικής ημέρας, γίνεται λόγος για μια διμερή συνάντηση μεταξύ των δύο, του Ρώσου και του Ουκρανού ηγέτη, και στη συνέχεια για μια τριμερή συνάντηση, νομίζω, από είναι περισσότερα ό,τι περιμέναμε ότι θα συνέβαινε στην αρχή της ημέρας» σχολίασε δημοσιογράφος του Sky News.

