Παναθηναϊκός: Χάνουν Ρόμα Τζούρισιτς ,Τσιριβέγια, Σφιντέρσκι, εξαιρετικά αμφίβολος ο Καλάμπρια

Ο Παναθηναϊκός μετά το 1-1 στη Βουδαπέστη βρίσκεται κοντά στα πλέι οφ του Europa League. Η ομάδα θέλει να αφήσει πίσω το 0-0 με τον Ατρόμητο και να επιστρέψει σε θετική αγωνιστική εικόνα απένατι στη Ρόμα.

Στο Περιστέρι η ομάδα παρουσίασε προβληματική εικόνα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Οι αλλαγές με Ρενάτο Σάντσες και Τσιριβέγια βελτίωσαν προσωρινά την εικόνα, αλλά η απουσία δημιουργικότητας και ρυθμού παραμένει ανησυχητική.

Ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί χωρίς τον Τζούρισιτς, που έχει ενοχλήσεις στο γαστροκνήμιο, και τον Τσιριβέγια, τραυματία στο 80’ με τον Ατρόμητο. Κατά πάσα πιθανότητα αμφίβολος θα είναι και ο Καλάμπρια λόγω ίωσης με τον Σφιντέρσκι να είναι εκτός λόγω καρτών.

Πηγή: skai.gr

