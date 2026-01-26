Άτακτος: Viral το βλέμμα του Βενσάν Κασέλ στα πόδια της Κάρλα Μπρούνι - Δείτε βίντεο

Στην επίδειξη μόδας του γαλλικού οίκου μόδας Schiaparelli παραβρέθηκαν η σύζυγος του Νικολά Σαρκοζί Κάρλα Μπρούνι τραγουδίστρια και μοντέλο, ο Γάλλος ηθοποιός Βενσάν Κασέλ και η σύζυγός του.

🚨 🇫🇷 FLASH : Carla Bruni, Vincent Cassel et sa femme sont également présents au défilé Schiaparelli. pic.twitter.com/di0abFttWj January 26, 2026



Ωστόσο, το βλέμμα του Κασέλ στους μηρούς της Μπρούνι, και μάλιστα με την όμορφη σύζυγό του δίπλα του… έκλεψε την παράσταση, και έγινε viral στη Γαλλία.



Ο μεγιστάνας της Amazon Τζεφ Μπέζος και η σύζυγός του Λόρεν Σάντσεζ, έδειχναν πολύ ερωτευμένοι στην επίδειξη μόδας.

🚨 🇫🇷 FLASH : Jeff Bezos et Lauren Sanchez, les jeunes mariés en amoureux au défilé Schiaparelli. (ParisMatch) pic.twitter.com/CSzeulanlj — Wolf 🐺 (@PsyGuy007) January 26, 2026

Πηγή: skai.gr

