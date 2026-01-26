Λογαριασμός
Άτακτος: Viral το βλέμμα του Βενσάν Κασέλ στα πόδια της Κάρλα Μπρούνι - Δείτε βίντεο

Tο βλέμμα του Βενσάν Κασέλ στους μηρούς της Μπρούνι, και μάλιστα με την όμορφη σύζυγό του δίπλα του… έκλεψε την παράσταση και έγινε viral

Μπρούνι

Στην επίδειξη μόδας του γαλλικού οίκου μόδας Schiaparelli παραβρέθηκαν η σύζυγος του Νικολά Σαρκοζί Κάρλα Μπρούνι τραγουδίστρια και μοντέλο, ο Γάλλος ηθοποιός Βενσάν Κασέλ και η σύζυγός του.


Ωστόσο, το βλέμμα του Κασέλ στους μηρούς της Μπρούνι, και μάλιστα με την όμορφη σύζυγό του δίπλα του… έκλεψε την παράσταση, και έγινε viral στη Γαλλία. 

Ο μεγιστάνας της Amazon Τζεφ Μπέζος και η σύζυγός του Λόρεν Σάντσεζ, έδειχναν πολύ ερωτευμένοι στην επίδειξη μόδας. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κάρλα Μπρούνι Τζεφ Μπέζος Λόρεν Σάντσεζ
