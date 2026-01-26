Μόνο ένας ανόητος άνθρωπος πιστεύει στην ασφάλεια του WhatsApp (που ανήκει στη Meta του Μαρκ Ζάκερμπεργκ), δήλωσε τη Δευτέρα ο Πάβελ Ντούροφ, ιδρυτής του Telegram.



«Θα έπρεπε να είσαι ανόητος για να πιστέψεις στην ασφάλεια του WhatsApp το 2026. Όταν αναλύσαμε πώς το WhatsApp εφάρμοσε την ‘’κρυπτογράφησή’’ του, ανακαλύψαμε πολυάριθμους φορείς επίθεσης», έγραψε ο Ντούροφ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Τον Νοέμβριο, η ρωσική αρχή για τα ΜΜΕ ανακοίνωσε ότι το WhatsApp θα μπλοκαριζόταν πλήρως στη χώρα εάν δεν πληρούνταν οι απαιτήσεις της ρωσικής νομοθεσίας.



Στον όμιλο Meta ανήκουν επίσης το Facebook και το Instagram. Οι δραστηριότητές τους έχουν αναγνωριστεί ως «εξτρεμιστικές» και έχουν απαγορευτεί στη Ρωσία με απόφαση του Δικαστηρίου της Μόσχας στις 21 Μαρτίου 2022.

Στο μεταξύ, υπό αυστηρότερη ευρωπαϊκή εποπτεία τίθεται το WhatsApp, καθώς η Κομισιόν το εντάσσει στις «πολύ μεγάλες πλατφόρμες» του DSA, απαιτώντας από τη Meta περισσότερη ευθύνη για το περιεχόμενο που διακινείται μέσω της εφαρμογής.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι χαρακτήρισε επίσημα το WhatsApp της Meta Platforms ως «πολύ μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα» στο πλαίσιο του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), γεγονός που συνεπάγεται αυξημένες υποχρεώσεις για την αντιμετώπιση παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.