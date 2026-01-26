Νέο ιστορικό υψηλό για τον χρυσό - Πέρασε και τα 5.100 δολάρια

Σε νέο ιστορικό υψηλό σκαρφάλωσε τη Δευτέρα ο χρυσός, ξεπερνώντας τα 5.100 δολάρια ανά ουγγιά και επεκτείνοντας το σερί των ρεκόρ του, καθώς οι επενδυτές αναζητούν την ασφάλεια του «κίτρινου μετάλλου» εν μέσω των αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων και των παγκόσμιων δημοσιονομικών κινδύνων.

Η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε κατά 2,4%, στα 5.102 δολάρια ανά ουγγιά, πριν μαζέψει ελαφρώς και υποχωρήσει στα 5.086 δολάρια. Παράλληλα, τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον χρυσό παράδοσης Φεβρουαρίου σημείωσαν άνοδο 2,1%, φτάνοντας τα 5.087 δολάρια ανά ουγγιά.

Η άνοδος του πολύτιμου μετάλλου έρχεται καθώς οι πρόσφατες εστίες έντασης -από τη Γροιλανδία και τη Βενεζουέλα έως τη Μέση Ανατολή- αναδεικνύουν τους εντεινόμενους γεωπολιτικούς κινδύνους, οι οποίοι με τη σειρά τους αναδεικνύουν την ελκυστικότητα του χρυσού ως μέσο αντιστάθμισης της αβεβαιότητας.

«Η πρόσφατη νέα άνοδος στις τιμές του χρυσού και του ασημιού έχει σημειωθεί υπό το φόντο γεωοικονομικών ζητημάτων που σχετίζονται με τη Γροιλανδία», έγραψε η HSBC σε σημείωμά της την περασμένη εβδομάδα.

Και το ασήμι σημείωσε ράλι τη Δευτέρα, με την τιμή spot να εκτινάσσεται κατά 4,9% στα 107,9 δολάρια ανά ουγγιά, ωθούμενη επίσης από τη βιομηχανική ζήτηση.

Αναλυτές της Union Bancaire Privée ανέφεραν την Παρασκευή ότι οι τιμές έχουν ενισχυθεί χάρη στη διατηρούμενη ζήτηση τόσο από θεσμικούς όσο και από ιδιώτες αγοραστές.

«Αναμένουμε ότι ο χρυσός θα έχει ακόμη μία ισχυρή χρονιά, αντικατοπτρίζοντας τη συνεχιζόμενη ζήτηση από κεντρικές τράπεζες και από τις επενδύσεις λιανικής, με τιμή-στόχο στο τέλος του έτους τα 5.200 δολάρια ανά ουγγιά», ανέφερε η UBP.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι η βάση ζήτησης για τον χρυσό έχει διευρυνθεί πέρα από τα παραδοσιακά κανάλια. Οι δυτικές τοποθετήσεις σε ETF έχουν αυξηθεί κατά περίπου 500 τόνους από την αρχή του 2025, ενώ νεότερα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για αντιστάθμιση μακρο-πολιτικών κινδύνων -συμπεριλαμβανομένων των φυσικών αγορών από οικογένειες υψηλής καθαρής θέσης- έχουν εξελιχθεί σε ολοένα και σημαντικότερη πηγή ζήτησης.

Η επενδυτική τράπεζα αύξησε πρόσφατα την πρόβλεψή της για την τιμή του χρυσού τον Δεκέμβριο του 2026 στα 5.400 δολάρια ανά ουγγιά, από 4.900 προηγουμένως.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.