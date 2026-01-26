Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε έκδοση πράσινου ομολόγου 600 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,125% και απόδοση 3,23%, λήξης το 2031, αυξάνοντας το ποσοστό πράσινων ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας στο 67%.

Τα έσοδα θα χρηματοδοτήσουν πράσινα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενισχύοντας τη θέση της τράπεζας στη χρηματοδότηση βιώσιμων έργων σύμφωνα με το Πλαίσιο Βιώσιμων Ομολόγων.

Η έκδοση αποτελεί μέρος της στρατηγικής για την εκπλήρωση των Ελάχιστων Απαιτούμενων Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) με ζήτηση 3,5 δισ. ευρώ από 150+ θεσμικούς επενδυτές, που αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη 5,8 φορές του ποσού.

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας στις διεθνείς αγορές, ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ, με επιτόκιο 3,125% και απόδοση 3,23%. Το ομόλογο, λήξης 2031 και με δυνατότητα ανάκλησης το 2030, αντιπροσωπεύει την τέταρτη έκδοση πράσινου ομολόγου από την Εθνική Τράπεζα, αυξάνοντας το ποσοστό πράσινων ομολόγων επί των συνολικών ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της τράπεζας, στο 67%.

Τα έσοδα της έκδοσης θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση ενός χαρτοφυλακίου πράσινων έργων, σύμφωνα με το Πλαίσιο Βιώσιμων Ομολόγων της Εθνικής, ενισχύοντας την ηγετική θέση της τράπεζας στη χρηματοδότηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η συναλλαγή αποτελεί μέρος της στρατηγικής της τράπεζας για την εκπλήρωση των Ελάχιστων Απαιτούμενων Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) που αποτελεί κανονιστική απαίτηση για τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Η έκδοση προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τη ζήτηση να κορυφώνεται στα 3,5 δισ. ευρώ από περισσότερους από 150 θεσμικούς επενδυτές, που αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη πάνω από 5,8 φορές, του ποσού της έκδοσης.

Η τελική τιμολόγηση αντικατοπτρίζει ένα spread 75 μ.β. πάνω από το αντίστοιχο mid-swap, το οποίο αποτελεί το χαμηλότερο περιθώριο που έχει επιτευχθεί ποτέ σε έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας από ελληνική τράπεζα. Πάνω από το 85% των ομολόγων κατανεμήθηκαν σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, με το 27% να κατανέμεται σε επενδυτές με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, το 20% στην Γαλλία και το 8% στην Γερμανία. Το 68% της έκδοσης διατέθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία και υπερεθνικούς οργανισμούς, το 18% σε τράπεζες και privatebanking και το 14% σε hedge funds και άλλους.

«Η μεγάλη συμμετοχή διεθνών επενδυτών υπογραμμίζει τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη της τράπεζας και τις βελτιωμένες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας» σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

